Stiri

Horoscop 28 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie
Data publicării: 19:51 27 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 28 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

daniela-simulescu-astrolog Astrolog Daniela Simulescu/Următoarea retrogradarea a lui Mercur se va petrece începând cu 26 februarie 2026
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News, vine cu horoscopul zilei de vineri, 28 noiembrie 2025.

Mercur își finalizează ultima retrogradarea din 2025! În semnul Scorpionului, acolo unde va mai rămâne până pe 12 decembrie. Pentru scurtă vreme, vom mai avea de-a face cu câteva din efectele retrogradării. Însă, acum putem spune că avem cale liberă de la astre pentru a ne ocupa de organizarea evenimentelor pentru sărbători, efectuarea tranzacțiilor importante fără stresul de până acum sau rezolvarea problemelor mai vechi.

Luna va tranzita semnul Peștilor, deci s-ar putea să fim mai sensibili sau influențabili ca de obicei. 

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, VINERI, de la ora 07:00

