Mercur își finalizează ultima retrogradarea din 2025! În semnul Scorpionului, acolo unde va mai rămâne până pe 12 decembrie. Pentru scurtă vreme, vom mai avea de-a face cu câteva din efectele retrogradării. Însă, acum putem spune că avem cale liberă de la astre pentru a ne ocupa de organizarea evenimentelor pentru sărbători, efectuarea tranzacțiilor importante fără stresul de până acum sau rezolvarea problemelor mai vechi.

Luna va tranzita semnul Peștilor, deci s-ar putea să fim mai sensibili sau influențabili ca de obicei.

CITEȘTE ȘI Ce aduce Sezonul Săgetătorului pentru fiecare zodie până pe 21 decembrie

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, VINERI, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.