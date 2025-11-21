€ 5.0891
Victor Negrescu, dezvăluirile zilei din PE. Ce se întâmplă la Bruxelles afectează direct România
Data actualizării: 17:28 21 Noi 2025 | Data publicării: 17:21 21 Noi 2025

EXCLUSIV Victor Negrescu, dezvăluirile zilei din PE. Ce se întâmplă la Bruxelles afectează direct România
Autor: Ioan-Radu Gava

cum-se-vad-de-la-bruxelles-declaratiile-lui-vance-si-cerinta-ialta-a-rusilor--victor-negrescu-lumea-este-foarte-ingrijorata-aici--sunt-riscuri-majore-asupra-romaniei_79739400 Sursa Foto: Agerpres
 

Victor Negrescu, europarlamentar PSD și vicepreședinte PSD, vine cu dezvăluirile zilei din Parlamentul European.

Vineri, 21 noiembrie 2025, începând cu ora 18:00, Victor Negrescu, europarlamentar social-democrat și vicepreședinte PSD, este invitat la interviurile DC News.

Vom afla direct de la sursă ce se întâmplă la Bruxelles și cum deciziile luate acolo influențează România.

Emisiunea poate fi urmărită pe DC News, vineri, 21 noiembrie 2025, începând cu ora 18:00.

Rămâneți alături de noi!

victor negrescu
anca murgoci
psd
parlamentul european
Comentarii

