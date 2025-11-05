€ 5.0851
Data actualizării: 18:03 05 Noi 2025 | Data publicării: 18:02 05 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 6 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Daniela Simulescu

fotografie-noua-daniela-simulescu_21860900 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News, vine cu horoscopul zilei de joi, 6 noiembrie 2025.

Luna va tranzita semnul Taurului în prima parte a zilei. Vom încerca să ne păstrăm confortul, să nu pierdem nimic și vom opune rezistență schimbării. Însă, spre seară, când Luna va intra în Gemeni și se va întâlni cu Uranus, s-ar putea să avem surprize. Mercur se apropie de retrogradare și pune gaz pe foc. Astrologul ne recomandă să fim cât mai flexibili, să acceptăm că singura constantă în viață este schimbarea.

Venus se pregătește să iasă din semnul Balanței. Poate fi ziua potrivită pentru a ne face planuri legate de îmbunătățirea înfățișării sau a garderobei. 

Vremuri bune pentru Berbec, Leu și Săgetător. Provocări pentru Taur și Capricorn

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, joi, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

