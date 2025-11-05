Luna va tranzita semnul Taurului în prima parte a zilei. Vom încerca să ne păstrăm confortul, să nu pierdem nimic și vom opune rezistență schimbării. Însă, spre seară, când Luna va intra în Gemeni și se va întâlni cu Uranus, s-ar putea să avem surprize. Mercur se apropie de retrogradare și pune gaz pe foc. Astrologul ne recomandă să fim cât mai flexibili, să acceptăm că singura constantă în viață este schimbarea.

Venus se pregătește să iasă din semnul Balanței. Poate fi ziua potrivită pentru a ne face planuri legate de îmbunătățirea înfățișării sau a garderobei.

Vremuri bune pentru Berbec, Leu și Săgetător. Provocări pentru Taur și Capricorn

