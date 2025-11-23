Horoscop 24 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Începem săptămâna cu un careu între Marte și Nodurile Lunare. Până pe 15 decembrie, Marte tranzitează semnul Săgetătorului. Ceea ce înseamnă că, în majoritatea activităților, suntem mai idealiști și luptăm pentru dreptate, una care ni se demonstrează a nu fi absolută. Nodurile Lunare se află pe axa Fecioară-Pești. O axă care pune față în față ordinea și haosului. Deci s-ar putea să trecem prin diverse dileme, să forțăm unele situații și să ne impunem propriile opinii. Dar să nu uităm că Mercur este încă retrograd și că vom face și greșeli.

