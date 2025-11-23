€ 5.0891
Data publicării: 21:37 23 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 24 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

fotografie-daniela-simulescu-astrolog-dcnews Astrolog Daniela Simulescu/Luni, Luna va tranzita semnul Capricornului
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News, ne va oferi horoscopul zilei de luni, 24 noiembrie 2025.

Începem săptămâna cu un careu între Marte și Nodurile Lunare. Până pe 15 decembrie, Marte tranzitează semnul Săgetătorului. Ceea ce înseamnă că, în majoritatea activităților, suntem mai idealiști și luptăm pentru dreptate, una care ni se demonstrează a nu fi absolută. Nodurile Lunare se află pe axa Fecioară-Pești. O axă care pune față în față ordinea și haosului. Deci s-ar putea să trecem prin diverse dileme, să forțăm unele situații și să ne impunem propriile opinii. Dar să nu uităm că Mercur este încă retrograd și că vom face și greșeli. 

CITEȘTE ȘI Horoscop săptămânal 24-30 noiembrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, luni, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

horoscop 23 noiembrie
horoscop daniela simulescu
mercur retrograd
