Data actualizării: 10:51 08 Dec 2025 | Data publicării: 09:39 08 Dec 2025

EXCLUSIV DC Conducem - Cât de uşor e să te răstorni cu maşina
Autor: Dana Mihai

titi-aur2_95409500 Titi Aur la DC News
 

DC Conducem revine cu un nou episod. Titi Aur, instructor de conducere defensivă, vine cu noi informaţii şi analize. 

Aflăm de ce sunt foarte periculoase ATV-urile, mai ales pe drumurile publice, dar şi cât de uşor e să te răstorni cu maşina, chiar şi la viteză mică. 

Titi Aur analizează, de asemenea, mai multe imagini din trafic şi ne spune cum putem evita să ajungem în acele situaţii. 

Nu uitaţi, dacă aveţi sugestii de subiecte sau imagini din trafic, ne puteţi trimite pe adresa [email protected]

Emisiunea se transmite marţi, 9 decembrie, de la ora 18:00, pe DC News şi DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube!

