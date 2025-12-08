€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707
 
DCNews Stiri Ministrul Pîslaru: „Voi sesiza Parchetul European în legătură cu microbuzele electrice școlare”
Data actualizării: 10:27 08 Dec 2025 | Data publicării: 10:19 08 Dec 2025

Ministrul Pîslaru: „Voi sesiza Parchetul European în legătură cu microbuzele electrice școlare”
Autor: Alexandra Curtache

scoala-elevi-carti Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Dragoș Pîslaru a sesizat Parchetul European după ce au fost descoperite nereguli în achiziția microbuzelor electrice pentru elevi.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat declanșarea unor demersuri oficiale către Parchetul European, Departamentul pentru Luptă Antifraudă și Consiliul Concurenței, în urma constatării unor nereguli majore în cadrul programului „Microbuze electrice pentru elevi”, finanțat prin PNRR.

Verificările interne au scos la iveală diferențe de preț „absolut nejustificate” pentru vehicule similare, achiziții fragmentate și lipsa unor criterii unitare, ceea ce ridică suspiciuni privind eficiența utilizării fondurilor europene.

Sesizare către EPPO și instituțiile de control

Dragoș Pîslaru a transmis public că a decis sesizarea Parchetului European pe tema achiziției microbuzelor electrice destinate transportului elevilor. Totodată, raportul Corpului de Control va fi trimis către Departamentul pentru Luptă Antifraudă și Consiliul Concurenței, pentru verificarea posibilului prejudiciu bugetar rezultat din modul de implementare a proiectului.

„Am luat aceste măsuri ca urmare a constatării mai multor disfuncționalități care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizați banii europeni”, a declarat Pîslaru.

Citește și: Dragoș Pîslaru tocmai ce și-a cumpărat casă în Belgia. Răspunsul ministrului după scandalul deconturilor

Program destinat mediului rural, aplicat fără coordonare

Apelul de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi” a fost conceput pentru sprijinirea transportului școlar, în special în mediul rural, acolo unde accesul la educație depinde adesea de infrastructura de transport. Deși obiectivul inițial viza standardizare, eficiență și protejarea mediului, realitatea din teren a demonstrat contrariul.

Potrivit ministrului, analiza documentațiilor transmise de consiliile județene arată un proces „lipsit de coordonare centralizată”, fiecare județ derulând individual achizițiile, stabilind propriile caiete de sarcini, criterii și termene de livrare. În total, au fost efectuate 74 de achiziții separate în 40 de județe.

Diferențe de preț de până la trei ori pentru același tip de microbuz

Concluziile Corpului de Control indică diferențe majore de cost pentru microbuze cu aceleași caracteristici tehnice: pentru același model, cu 16+1 locuri, valoarea achiziției a variat între 99.000 de euro și 263.000 de euro per unitate. Nu au fost identificate justificări tehnice care să explice o variație atât de mare.

Ministrul atrage atenția că asemenea discrepanțe pot indica inclusiv potențiale înțelegeri între furnizori sau practici similare unui cartel, în condițiile în care prețul final nu reflectă realitatea pieței. Au fost raportate și livrări efectuate peste termenul contractual, fără penalități și fără justificări suplimentare.

Suspiciuni privind prejudiciul bugetar din fonduri PNRR

Pîslaru subliniază că ofertele de preț nu sunt fundamentate și pot genera prejudicii bugetare din fonduri europene și naționale alocate prin PNRR.

Mai mult, au fost constatate diferențe între localitățile incluse inițial pe listele de beneficiari și cele care au primit efectiv microbuzele, potrivit proceselor-verbale de predare.

Lecțiile pentru viitoarele apeluri europene

Ministrul precizează că MIPE nu are competența de a da verdict penal sau de a stabili vinovății, însă are responsabilitatea de a acționa administrativ pentru corectarea sistemului. În acest sens, viitoarele apeluri europene vor include obligatoriu analize de piață solide, prețuri de referință și coordonare centralizată.

„România are nevoie de o administrație care funcționează unitar și responsabil. Banii europeni sunt bani publici, iar de folosirea lor corectă și transparentă depinde însăși modernizarea României”, afirmă ministrul.

„Nu voi tolera neglijența și lipsa de rigoare”

În mesajul public, Dragoș Pîslaru avertizează că situațiile identifyate nu pot rămâne fără consecințe și că va acționa ferm pentru eliminarea disfuncționalităților sistemice.

„Când vorbim de bani publici, nu ne permitem neglijență, improvizație sau lipsă de rigoare și nu voi tolera niciodată asemenea situații”, a transmis oficialul.

Demersurile oficiale urmează să clarifice dacă diferențele de preț și modul de utilizare a fondurilor reprezintă simple erori administrative sau practici care afectează buna guvernare a resurselor europene, într-un context în care transportul școlar din România depinde esențial de aceste investiții.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dragos pislaru
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Masajul și relaxarea: secretul unui scalp sănătos și efect anti-age pentru bărbați
Publicat acum 14 minute
Trump avertizează că achiziția Netflix-Warner Bros. ar putea deveni „o problemă”
Publicat acum 19 minute
Eșecul lui Drulă îl face pe Fritz să ceară schimbări radicale: E nevoie de un proiect de reînnoire a USR
Publicat acum 23 minute
Paradoxul României: Cereri legitime și tragedie colectivă
Publicat acum 37 minute
Trimisul special al Consiliului Europei denunță „rusificarea” forțată a copiilor ucraineni
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 18 ore si 43 minute
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat acum 10 ore si 21 minute
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat acum 15 ore si 18 minute
Alertă la PNL! Chirieac: „E deja victorie?!” Răspunsul lui Ciucu / video
Publicat acum 13 ore si 26 minute
Chirieac arată candidatul care a schimbat soarta alegerilor: "Am fi avut un alt primar"
Publicat acum 18 ore si 55 minute
Se pregătește lovitura de final de an: Elena Cristian vine cu vestea proastă chiar în ziua alegerilor
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close