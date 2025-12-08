Ministrul Pîslaru: „Voi sesiza Parchetul European în legătură cu microbuzele electrice școlare”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat declanșarea unor demersuri oficiale către Parchetul European, Departamentul pentru Luptă Antifraudă și Consiliul Concurenței, în urma constatării unor nereguli majore în cadrul programului „Microbuze electrice pentru elevi”, finanțat prin PNRR.

Verificările interne au scos la iveală diferențe de preț „absolut nejustificate” pentru vehicule similare, achiziții fragmentate și lipsa unor criterii unitare, ceea ce ridică suspiciuni privind eficiența utilizării fondurilor europene.

Sesizare către EPPO și instituțiile de control

Dragoș Pîslaru a transmis public că a decis sesizarea Parchetului European pe tema achiziției microbuzelor electrice destinate transportului elevilor. Totodată, raportul Corpului de Control va fi trimis către Departamentul pentru Luptă Antifraudă și Consiliul Concurenței, pentru verificarea posibilului prejudiciu bugetar rezultat din modul de implementare a proiectului.

„Am luat aceste măsuri ca urmare a constatării mai multor disfuncționalități care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizați banii europeni”, a declarat Pîslaru.

Citește și: Dragoș Pîslaru tocmai ce și-a cumpărat casă în Belgia. Răspunsul ministrului după scandalul deconturilor

Program destinat mediului rural, aplicat fără coordonare

Apelul de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi” a fost conceput pentru sprijinirea transportului școlar, în special în mediul rural, acolo unde accesul la educație depinde adesea de infrastructura de transport. Deși obiectivul inițial viza standardizare, eficiență și protejarea mediului, realitatea din teren a demonstrat contrariul.

Potrivit ministrului, analiza documentațiilor transmise de consiliile județene arată un proces „lipsit de coordonare centralizată”, fiecare județ derulând individual achizițiile, stabilind propriile caiete de sarcini, criterii și termene de livrare. În total, au fost efectuate 74 de achiziții separate în 40 de județe.

Diferențe de preț de până la trei ori pentru același tip de microbuz

Concluziile Corpului de Control indică diferențe majore de cost pentru microbuze cu aceleași caracteristici tehnice: pentru același model, cu 16+1 locuri, valoarea achiziției a variat între 99.000 de euro și 263.000 de euro per unitate. Nu au fost identificate justificări tehnice care să explice o variație atât de mare.

Ministrul atrage atenția că asemenea discrepanțe pot indica inclusiv potențiale înțelegeri între furnizori sau practici similare unui cartel, în condițiile în care prețul final nu reflectă realitatea pieței. Au fost raportate și livrări efectuate peste termenul contractual, fără penalități și fără justificări suplimentare.

Suspiciuni privind prejudiciul bugetar din fonduri PNRR

Pîslaru subliniază că ofertele de preț nu sunt fundamentate și pot genera prejudicii bugetare din fonduri europene și naționale alocate prin PNRR.

Mai mult, au fost constatate diferențe între localitățile incluse inițial pe listele de beneficiari și cele care au primit efectiv microbuzele, potrivit proceselor-verbale de predare.

Lecțiile pentru viitoarele apeluri europene

Ministrul precizează că MIPE nu are competența de a da verdict penal sau de a stabili vinovății, însă are responsabilitatea de a acționa administrativ pentru corectarea sistemului. În acest sens, viitoarele apeluri europene vor include obligatoriu analize de piață solide, prețuri de referință și coordonare centralizată.

„România are nevoie de o administrație care funcționează unitar și responsabil. Banii europeni sunt bani publici, iar de folosirea lor corectă și transparentă depinde însăși modernizarea României”, afirmă ministrul.

„Nu voi tolera neglijența și lipsa de rigoare”

În mesajul public, Dragoș Pîslaru avertizează că situațiile identifyate nu pot rămâne fără consecințe și că va acționa ferm pentru eliminarea disfuncționalităților sistemice.

„Când vorbim de bani publici, nu ne permitem neglijență, improvizație sau lipsă de rigoare și nu voi tolera niciodată asemenea situații”, a transmis oficialul.

Demersurile oficiale urmează să clarifice dacă diferențele de preț și modul de utilizare a fondurilor reprezintă simple erori administrative sau practici care afectează buna guvernare a resurselor europene, într-un context în care transportul școlar din România depinde esențial de aceste investiții.