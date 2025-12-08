"Îmi place să mă gândesc că acest premiu nu este doar al Centrului Cultural, ci al tuturor organizaţiilor, ca şi noi, care şi-au asumat rolul de intermediari în comunitățile în care sunt. Un ecosistem care, de fapt, are potențialul de a construi mici, posibile soluţii la policrizele care vin, pe care le trăim şi care par, așa, că vin una după cealaltă fără să ne dăm seama care e soluţia câştigătoare.

Asta pentru că felul în care ne uităm noi la artă, la cultură, este un mod în care, de fapt, încercăm să creem spaţii de dialog. Nu vedem doar partea performativă a artei, ci şi aceea care creează spaţii de întâlnire, spaţii sigure pentru toată lumea, în care absolut oricine poate să se simtă văzut, să contribuie, dar în egală măsură să simtă responsabilitatea comună de a construi comunităţi sănătoase", a declarat Andreea Iager TakoFounder, Head of Knowledge, Social Innovation & Networking, Centrul Cultural Plai, pentru DC News.

Centrul Cultural Plai propune Divercities. Ce este şi cum se poate aplica?

"Unul dintre proiectele pe care lucrăm se numeşte Future Divercities. Felul în care ne uităm la spațiul urban construit, la felul în care comunitățile pot construi aceste bunuri comune, prin regenerarea spaţiilor publice, dar şi a spaţiilor care acum nu au calitatea de a fi accesibile pentru toată lumea, dar care pot deveni puncte şi poluri de inspiraţie şi co-creare. Ne place să credem că toţi participanţii la proiectele noastre sunt co-creatori, nu doar beneficiari, nu un public pasiv. Credem că soluțiile cu adevărat de impact sunt cele cu voci multiple", a mai declarat aceasta.