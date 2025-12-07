€ 5.0919
Data publicării: 19:21 07 Dec 2025

Germania cere Chinei să-și folosească influența asupra Rusiei pentru un armistițiu în Ucraina
Autor: Elena Aurel

putin si xi jinping Vladimir Putin și Xi Jinping. Sursa Foto: Agerpres
 

Ministrul german de externe a cerut Chinei să își folosească influența asupra Moscovei pentru a sprijini negocierile de încetare a focului în Ucraina.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, înaintea primei sale vizite în China, a îndemnat Beijingul duminică să-și folosească influența asupra Moscovei în cadrul consultărilor privind încetarea focului în Ucraina, relatează dpa, citată de Agerpres. 

Nicio altă țară nu are o influență atât de mare asupra Rusiei precum China și aceasta este în măsură să-și folosească influența pentru a se asigura că Rusia este în sfârșit pregătită pentru negocieri serioase privind respectarea suveranității Ucrainei, a afirmat Wadephul.

Este în interesul nostru ca China să contribuie la realizarea unei păci juste și durabile în Ucraina, a afirmat ministrul german de externe.

China a fost acuzată de Occident că susține efortul de război al Rusiei, deși ea insistă că este neutră, notează dpa.

Interacțiunea cu China este esențială în contextul tensiunilor internaționale în creștere, iar libertatea, securitatea și prosperitatea sunt strâns legate de Beijing, a afirmat Wadephul. Asta înseamnă că este în interesul nostru să purtăm acest dialog - într-un schimb direct și echitabil, a spus el.

VEZI ȘI: Macron avertizează China: UE ar putea introduce taxe vamale similare celor impuse de Trump

Exportul de metale rare, pe agenda discuțiilor

Cu ocazia vizitei sale în China, Wadephul va aborda restricțiile impuse de Beijing exportului de metale rare, esențiale pentru o mare parte a industriei germane.

Șeful diplomației germane va fi primit de vicepreședintele Han Zheng și va purta discuții pe teme cheie cu ministrul de externe Wang Yi și ministrul comerțului Wang Wentao. De asemenea, se va întâlni cu Liu Haixing, ministru în cadrul secției internaționale a Comitetului Central al Partidului Comunist.

Totodată, Wadephul va aborda situația din Orientul Mijlociu, precum și îngrijorările legate de Marea Chinei de Sud și strâmtoarea Taiwan. O schimbare a statutului Taiwanului poate avea loc numai prin acord și prin mijloace pașnice, a subliniat el.

China, în calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, poartă responsabilitatea pentru pacea și stabilitatea în lume și pentru respectarea principiilor Cartei ONU, a afirmat ministrul german de externe.

Vicecancelarul și ministrul de finanțe, Lars Klingbeil, a fost primul membru al noului guvern german care a efectuat o vizită în China la mijlocul lunii noiembrie. Cancelarul Friedrich Merz intenționează să călătorească la Beijing la începutul anului viitor.

