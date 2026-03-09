€ 5.0941
Stiri

DCNews Stiri Cotația grâului este aproape de maxime istorice din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. Ce urmează cu prețurile alimentelor
Data actualizării: 11:05 09 Mar 2026 | Data publicării: 11:04 09 Mar 2026

Cotația grâului este aproape de maxime istorice din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. Ce urmează cu prețurile alimentelor
Autor: Andrei Itu

dieta-paine-fara-gluten_14141000 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

Cotaţia uleiului de palmier a crescut luni dimineaţă cu 10%, iar cotaţia grâului este aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii ani, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a dus la creşterea preţurilor la energie şi la îngrăşăminte.

Analiştii avertizează că există riscuri legate de aprovizionarea cu cereale, transmite Bloomberg.

Perturbarea livrărilor de ţiţei, ca urmare a conflictului crește atractivitatea biocombustibililor din plante și majorând cererea pentru uleiuri vegetale şi porumb.

Efectele închiderii Strâmtorii Ormuz

Închidera Strâmtorii Ormuz, o rută importantă pentru comerţul cu îngrăşăminte, a dus de asemenea la creşterea preţului nutrienţilor pentru recolte. Fermierii s-au grăbit să-şi asigure aprovizionarea.  Mai mult, temerile cu privire la securitatea alimentară în perioada războiului ar putea face unele ţări să-şi majoreze stocurile, inclusiv de grâu.

Cea mai semnificativă creștere a uleiului de palmier

Cotaţia uleiului de palmier a înregistrat cel mai semnificativ avans din anul 2022, când principalul crescător, Indonezia, a oprit exporturile.

La bursa de la Chicago, cotaţia uleiului de soia, cel mai apropiat substitut al uleiului de palmier, a crescut cu 5%. Se îndreaptă spre cea mai îndelungată perioadă de creştere începând din 2008.

Cel mai tranzacţionat contract pe grâu de la Chicago Board of Trade a crescut cu peste 3%, după ce vineri înregistrase cel mai smenificativ avans din anul 2024. De asemenea, au urcat cotaţiile porumb şi soia boabe.

Ce s-a întâmplat luni dimineața cu pieţele de cereale şi de seminţe oleaginoase

Luni dimineaţa, pieţele de cereale şi de seminţe oleaginoase au urmat tendinţele din domeniul energiei. Cotaţiile materiilor prime vor continua să crească în cazul escaladării războiului din Iran", a declarat Joe Davis, director la compania de brokeraj Futures International.

Investitorii sunt îngrijoraţi că preţurile ridicate la ţiţei afectează inflaţia, la nivel gobal şi creşterea economiei mondiale.

"Consumatorii din SUA ar putea vedea rapid creşterea preţurilor la pompă, apoi majorarea preţurilor alimentelor, dacă nu se modifică preţurile la îngrăşăminte şi la transport. Deşi cei mai mulţi fermieri şi-au achiziţionat deja necesarul pentru 2026, anul viitor ar putea simţi efectele negative, dacă nu se redeschide curând Strâmtoarea Ormuz", a mai zis Davis, notează Agerpres.

Vezi și - Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 10: Atac al Iranului sub conducerea noului lider suprem/ Explozii în Dubai, luni dimineață

pret cereale
pret alimente
strâmtoarea Ormuz
