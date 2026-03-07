€ 5.0941
|
$ 4.3981
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3981
 
DCNews Stiri Antrenorul Elias Charalambous şi-a dat demisia de la FCSB
Data actualizării: 23:35 07 Mar 2026 | Data publicării: 23:34 07 Mar 2026

BREAKING NEWS Antrenorul Elias Charalambous şi-a dat demisia de la FCSB
Autor: Ioan-Radu Gava

Elias Charalambous Foto: Agerpres

După înfrângerea cu 1-3 în fața Universitatea Cluj, antrenorul Elias Charalambous şi-a dat demisia de la FCSB.

Tehnicianul cipriot Elias Charalambous şi-a anunţat, sâmbătă seara, demisia din funcţia de antrenor principal al echipei de fotbal FCSB, el declarând după înfrângerea cu 1-3 suferită pe teren propriu cu Universitatea Cluj, din ultima etapă a sezonului regulat al Superligii, că aceasta a fost ultima sa zi a formaţia bucureşteană.

"Nu am ce să spun despre meciul din această seară. Eu am decis înainte de meci. Echipa asta are obiectivul să ajungă în Europa şi cred că este nevoie de un şoc. Aceasta a fost ultima mea zi aici. Am avut doi ani extraordinari. Cineva trebuie să-şi asume responsabilitatea. Dacă cineva nou va veni, ar fi un şoc pozitiv la echipă", a declarat antrenorul la postul DigiSport.

Conform informaţiilor vehiculate în presa sportivă, tot sâmbătă seara şi-a anunţat demisia din funcţie şi antrenorul secund Mihai Pintilii.

În vârstă de 45 de ani, Elias Charalambous a fost instalat la conducerea formaţiei FCSB la 30 martie 2023. În cei trei ani, antrenorul a reuşit să câştige cu formaţia bucureşteană două titluri (2024 şi 2025), precum şi două Supercupe ale României (2024 şi 2025).

În acest sezon, FCSB a ratat pentru prima oară calificarea în play-off.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

elias charalambous
fcsb
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 25 minute
Antrenorul Elias Charalambous şi-a dat demisia de la FCSB
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Mojtaba Khamenei ar fi fost rănit în timpul unui atac, chiar înainte de reuniunea pentru desemnarea noului ayatollah
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Primul lucru pe care trebuie să îl faci dacă are loc o explozie nucleară în apropierea ta: „Ai doar 10-15 minute”
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Când va avea loc reuniunea pentru desemnarea succesorului ayatollahului Khamenei
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Accident cu un mort și trei răniți la Pitești. Șoferul care l-a provocat a fugit, fiind prins ulterior sub influența băuturilor alcoolice
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 13 minute
Marcel Ciolacu, lecție pentru Oana Țoiu: Așa se face. Se vede imediat cine știe să conducă și cine se pierde în explicații
Publicat acum 13 ore si 7 minute
Iranul răspunde cererii lui Trump de „capitulare necondiționată” cu referiri la „mormânt”. Regimul de la Teheran își încalcă promisiunea
Publicat acum 14 ore si 44 minute
România și-a făcut „seppuku” în materie de energie: Câte miliarde a pierdut și unde se duc gazele din Marea Neagră / video
Publicat acum 15 ore si 51 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 8: A fost anunțată extinderea operațiunilor de război. Iranul a lovit din nou în Dubai
Publicat acum 11 ore si 47 minute
Intervenție militară a Ungariei împotriva Ucrainei? De unde au pornit amenințările lui Zelenski că trimite Armata Ucrainei la Budapesta după Orban
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close