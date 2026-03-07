Antrenorul Elias Charalambous şi-a dat demisia de la FCSB

Tehnicianul cipriot Elias Charalambous şi-a anunţat, sâmbătă seara, demisia din funcţia de antrenor principal al echipei de fotbal FCSB, el declarând după înfrângerea cu 1-3 suferită pe teren propriu cu Universitatea Cluj, din ultima etapă a sezonului regulat al Superligii, că aceasta a fost ultima sa zi a formaţia bucureşteană.

"Nu am ce să spun despre meciul din această seară. Eu am decis înainte de meci. Echipa asta are obiectivul să ajungă în Europa şi cred că este nevoie de un şoc. Aceasta a fost ultima mea zi aici. Am avut doi ani extraordinari. Cineva trebuie să-şi asume responsabilitatea. Dacă cineva nou va veni, ar fi un şoc pozitiv la echipă", a declarat antrenorul la postul DigiSport.

Conform informaţiilor vehiculate în presa sportivă, tot sâmbătă seara şi-a anunţat demisia din funcţie şi antrenorul secund Mihai Pintilii.

În vârstă de 45 de ani, Elias Charalambous a fost instalat la conducerea formaţiei FCSB la 30 martie 2023. În cei trei ani, antrenorul a reuşit să câştige cu formaţia bucureşteană două titluri (2024 şi 2025), precum şi două Supercupe ale României (2024 şi 2025).

În acest sezon, FCSB a ratat pentru prima oară calificarea în play-off.