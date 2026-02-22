Rapid a învins Dinamo. Cîrjan îi acuză pe giuleșteni: "Au dat un gol și s-au apărat cu șase oameni"

Mijlocașul a acuzat tactica defensivă a Rapidului după golurile marcate și a vorbit despre dificultatea de a sparge un bloc format din șase apărători.

Cătălin Cîrjan a declarat, după meci, că Dinamo a controlat partida, dar nu a reușit să transforme posesia și ocaziile în goluri decisive.

„Parcă de fiecare dată se întâmplă la fel, dominăm, avem multe ocazii, avem posesia, dar ei scapă de două ori şi ne dau două goluri. Aşa a fost de fiecare dată în ultimii doi ani când am jucat cu Rapid. Asta e, trebuie să analizăm. Dar eu cred că a fost un meci bun făcut de noi. Însă trebuie să marcăm mai multe goluri şi să fim mai atenţi în apărare. Noi am început bine jocul, am şi marcat acel gol, dar din păcate a fost fault. După golurile lor a fost dificil, pentru că s-au apărat cu şase jucători pe linia de fund. A fost greu să-i desfacem. Păcat că am luat golurile aşa de repede”, a afirmat Cîrjan.

Polemică după incidentul cu bulgărele de zăpadă

Mijlocașul dinamovist a comentat și momentul în care portarul rapidist Marian Aioani a căzut pe gazon după ce a fost lovit cu un bulgăre de zăpadă aruncat din tribună.

„Le-am spus de câteva ori suporterilor noştri că se va opri meciul, dar şi suporterii lor au aruncat cu bulgări. Cred că şi Marian Aioani a exagerat un pic acolo când s-a aruncat pe jos (n.r. - lovit în cap de un bulgăre de zăpadă)”, a menţionat el.

Cîrjan a privit și spre faza următoare a campionatului: „Clasamentul e foarte strâns, totul se va juca în play-off. Rapidul nu e un complex pentru noi, o să ne pregătim bine şi în play-off sper să îi batem de două ori”.

Detalii despre meci și contextul statistic

Rapid București a învins-o pe Dinamo București cu scorul de 2-1 (2-0), sâmbătă seara, pe Arena Naţională, într-un meci din etapa a 28-a a Superliga. Andrei Borza (30) şi Daniel Paraschiv (34), aflat la primul său gol în tricoul Rapidului, au marcat pentru gazde, în timp ce Raul Opruţ a punctat pentru Dinamo în prelungiri (90+6).

Cele două echipe s-au întâlnit de 121 de ori în campionat: Rapid a câştigat 43 de partide, Dinamo s-a impus în 50, iar 28 de meciuri s-au încheiat la egalitate, potrivit LPF. Cu Rapid gazdă, bilanțul arată 26 de victorii pentru giuleșteni, 14 remize și 21 de succese pentru Dinamo.

Ultima victorie a dinamoviștilor în fața Rapidului datează din 11 aprilie 2015, scor 2-0, pe teren propriu. Rapid venea după un singur succes în ultimele patru etape, în timp ce Dinamo era neînvinsă de șase runde. În turul sezonului, Rapid s-a impus cu 2-0.