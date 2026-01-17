Manchester United, prima victorie cu Michael Carrick pe bancă. A învins rivala locală, City

Antrenorul interimar al lui Manchester United, Michael Carrick, a avut un debut perfect pe banca tehnică a formaţiei, învingând sâmbătă, cu 2-0, pe teren propriu, pe rivala Manchester City, în prologul etapei a 22-a din Premier League.

Golurile lui United au fost reuşite de Bryan Mbeumo (65) şi Patrick Dorgu (76), City părând o echipă apatică, făcând greşeli mari în apărare.

Manchester United, care a bifat prima victorie de după Crăciun, este momentan pe locul 4, cu 35 de puncte, Manchester City fiind pe 2, cu 43 de puncte, scrie Agerpres.

Runda continuă cu partidele programate sâmbătă seara, duminică şi luni.