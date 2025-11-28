€ 5.0901
Data actualizării: 09:57 28 Noi 2025 | Data publicării: 09:56 28 Noi 2025

Europa League.Rezultatele de joi seara și clasamentul
Autor: Crişan Andreescu

fotbal1
 

PAOK Salonic, echipă antrenată de românul Răzvan Lucescu, a fost ținută în șah de echipa norvegiană Brann Bergen, 1-1, joi seara, pe teren propriu, în etapa a cincea a competiției de fotbal Europa League.

PAOK a deschis scorul prin Luka Ivanusec (64), dar scandinavii au egalat pe final, prin Emil Kornvig (89), cel care ratase un penalty în min. 18.

 
Olympique Lyon a realizat scorul zilei, 6-0 cu Maccabi Tel Aviv, la Backa Topola (Serbia). Corentin Tolisso a reușit un hat-trick pentru noul lider al competiției, celelalte goluri fiind marcate de Abner Vinicius, Moussa Niakhate și Adam Karabec 62.

Prima adversară a echipei FCSB în acest sezon, Go Ahead Eagles, a fost surclasată de VfB Stuttgart cu 4-0, chiar la Deventer. Golurile au fost marcate de Jamie Leweling (două), Bilal El Khannouss și Badredine Bouanani.

Celta Vigo, cu portarul român Ionuț Radu pe banca de rezerve, a fost învinsă de Ludogoreț Razgrad cu 3-2, sârbul Petar Stanic reușind un hat-trick.

 Aston Villa a trecut de Young Boys Berna cu 2-1, prin dubla lui Donyell Malen (27, 42), în timp ce pentru fosta adversară a echipei FCSB a punctat Joel Monteiro (90).

FC Basel, o altă fostă adversară a campioanei României, a fost învinsă în deplasare de Genk cu 2-1. Golul elvețienilor a fost înscris de nigerianul Philip Otele (57), fostul atacant al lui CFR Cluj.

Bologna, care a câștigat la București cu 2-1, s-a impus în fața formației austriece RB Salzburg cu 4-1, prin golurile marcate de Jens Odgaard, Thijs Dallinga, Federico Bernardeschi, Riccardo Orsolini, respectiv Yorbe Vertessen.

Următoarea adversară a echipei FCSB, Feyenoord (11 decembrie, la București), a fost învinsă nescontat la Rotterdam de Celtic Glasgow cu 3-1. Ayase Ueda (11) a înscris pentru gazde, după care campioana Scoției a punctat de trei ori, prin Hyun-jun Yang (31), Reo Hatate (43) și Benjamin Nygren (82).

Dinamo Zagreb, care va juca pe 22 ianuarie, în Croația, cu FCSB, a fost surclasată de Lille cu 4-0.


Fenerbahce, ultima adversară a echipei FCSB în această fază, pe 29 ianuarie, la București, a remizat la Istanbul cu Ferencvaros, 1-1. Fradi a deschis scorul prin Barnabas Varga (66), dar brazilianul Talisca a egalat imediat (69). Fener a terminat meciul în inferioritate numerică, după eliminarea columbianului Jhon Duran (90+1).

Rezultatele etapei a cincea din Europa League:


AS Roma - FC Midtjylland 2-1
Au marcat: Neil Al Aynaoui 7, Stephan El Shaarawy 83, respectiv Paulinho 86.

Aston Villa - Young Boys Berna 2-1
Au marcat: Donyell Malen 27, 42, respectiv Joel Monteiro 90.

FC Porto - OGC Nice 3-0
Au marcat: Gabri Veiga 1, 33, Samu Aghehowa 61 - penalty.

Fenerbahce Istanbul - Ferencvaros Budapesta 1-1
Au marcat: Talisca 69, respectiv Barnabas Varga 66.
Cartonaș roșu: Jhon Duran (Fenerbahce) 90+1.

Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow 1-3
Au marcat: Ayase Ueda 11, respectiv Hyun-jun Yang 31, Reo Hatate 43, Benjamin Nygren 82.

Lille OSC - Dinamo Zagreb 4-0
Au marcat: Felix Correia 21, Ngalayel Mukau 36, Hamza Igamane 69, Benjamin Andre 86.

Ludogoreț Razgrad - Celta Vigo 3-2
Au marcat: Petar Stanic 11 - penalty, 49, 62 - penalty, respectiv Pablo Duran 70, Jones El Abdellaoui 90+6.

PAOK Salonic - Brann Bergen 1-1
Au marcat: Luka Ivanusec 64, respectiv Emil Kornvig 89.
Emil Kornvig a ratat un penalty în min. 18 (a apărat Jiri Pavlenka).

Viktoria Plzen - SC Freiburg 0-0

Real Betis Sevilla - FC Utrecht 2-1
Au marcat: Cucho Hernandez 42, Abde Ezzalzouli 50, respectiv Miguel Rodriguez 55.

Bologna - RB Salzburg 4-1
Au marcat: Jens Odgaard 26, Thijs Dallinga 51, Federico Bernardeschi 53, Riccardo Orsolini 86, respectiv Yorbe Vertessen 33.

Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart 0-4
Au marcat: Jamie Leweling 20, 35, Bilal El Khannouss 59, Badredine Bouanani 90+3.

KRC Genk - FC Basel 2-1
Au marcat: Hyeon-gyu Oh 14, Konstantinos Karetsas 45+2, respectiv Philip Otele 57.

Maccabi Tel Aviv - Olympique Lyon 0-6
Au marcat: Abner Vinicius 4, Corentin Tolisso 25, 51, 54, Moussa Niakhate 35 - penalty, Adam Karabec 62.
Cartonaș roșu: Sagiv Jehezkel (Maccabi) 90+1.

Nottingham Forest - Malmo FF 3-0
Au marcat: Ryan Yates 27, Arnaud Kalimuendo 44, Nikola Milenkovic 59.

Panathinaikos Atena - Sturm Graz 2-1
Au marcat: Karol Swiderski 18, Davide Calabria 74, respectiv Otar Kiteișvili 34.

Glasgow Rangers - Sporting Braga 1-1
Au marcat: James Tavernier 45+3 - penalty, respectiv Gabri Martinez 69.
Cartonașe roșii: Rodrigo Zalazar (Braga) 61, Mohammed Diomande (Rangers) 90+5.

Steaua Roșie Belgrad - FCSB 1-0
A marcat: Bruno Duarte 50.
Cartonaș roșu: Franklin Tebo Uchenna (Steaua Roșie) 27.

Clasament


loc echipa M V E Î GM-GP P


1 Olympique Lyon 5 4 0 1 11-2 12
2 FC Midtjylland 5 4 0 1 12-5 12
3 Aston Villa 5 4 0 1 8-3 12
4 Freiburg 5 3 2 0 8-3 11
4 Real Betis Sevilla 5 3 2 0 8-3 11
6 Ferencvaros 5 3 2 0 9-5 11
7 Braga 5 3 1 1 9-5 10
8 FC Porto 5 3 1 1 7-4 10
9 Genk 5 3 1 1 7-5 10
10 Celta Vigo 5 3 0 2 11-7 9
11 Lille 5 3 0 2 10-6 9
12 VfB Stuttgart 5 3 0 2 8-4 9
13 Viktoria Plzen 5 2 3 0 6-2 9
14 Panathinaikos 5 3 0 2 9-7 9
15 AS Roma 5 3 0 2 7-5 9
16 Nottingham Forest 5 2 2 1 9-5 8
17 PAOK Salonic 5 2 2 1 10-7 8
18 Bologna 5 2 2 1 7-4 8
19 Brann Bergen 5 2 2 1 6-3 8
20 Fenerbahce 5 2 2 1 5-5 8
21 Celtic 5 2 1 2 7-8 7
22 Steaua Roșie 5 2 1 2 4-5 7
23 Dinamo Zagreb 5 2 1 2 7-10 7
24 FC Basel 5 2 0 3 7-7 6
25 Ludogoreț Razgrad 5 2 0 3 8-11 6
26 Young Boys 5 2 0 3 7-12 6
27 Go Ahead Eagles 5 2 0 3 4-9 6
28 Sturm Graz 5 1 1 3 4-7 4
29 RB Salzburg 5 1 0 4 5-10 3
30 Feyenoord 5 1 0 4 4-9 3
31 FCSB 5 1 0 4 3-8 3
32 FC Utrecht 5 0 1 4 2-7 1
33 Rangers 5 0 1 4 2-9 1
34 Malmo FF 5 0 1 4 2-10 1
35 Maccabi Tel Aviv 5 0 1 4 1-14 1
36 Nice 5 0 0 5 4-12 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiției se vor califica direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi. (Agerpres)

