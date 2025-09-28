€ 0.0000
|
$ 0.0000
|

Subcategorii în Sport

 
Data actualizării: 08:29 28 Sep 2025 | Data publicării: 08:29 28 Sep 2025

Cristi Chivu, surprins după Cagliari - Inter: Trebuie să rămână cu picioarele pe pământ!
Autor: Andrei Itu

cristi_chivu_ager_14949900 Sursa: Agerpres
 

Inter a obținut o nouă victorie, în Serie A, învingând-o pe Cagliari.

Echipa lui Cristi Chivu a învins, în deplasare, scor 0-2, sâmbătă, în Serie A. Tehnicianul român a declarat, la finalul partidei, că este mulțumit de felul în care a jucat Inter și l-a lăudat pe Esposito, în vârstă de 20 de ani. 

Cristi Chivu, despre Pio Esposito

”Trebuie să rămână cu picioarele pe pământ. Și pe mine mă surprinde. Adversarul ne-a surprins cu o schimbare în echipă, dar principiile lor au rămas aceleași. I-am deblocat imediat, dar nu ne-am putut să ne apropiem suficient. Am suferit puțin, după ei au plecat pe entuziasm și am reușit să marcăm. Suntem fericiți pentru victorie.

Să avem răbdare, are 20 de ani (n.red. Esposito). Are întregul viitor în față. Trebuie să continue tot așa. Toată lumea îi recunoaște calitățile, dar are limite și trebuie să rămână cu picioarele pe pământ. Am vorbit despre el în urmă cu trei luni, și pe mine mă surprinde, se descurcă foarte bine.

Dar să luăm lucrurile încet. Nu vrem să riscăm prin a-i cere mai mult, pentru că joacă pentru echipă. Nu îi este teamă de nimic. Are calitate, își menține mintea limpede în careu”, a spus Cristi Chivu, conform presei din Italia.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cristi chivu
inter
cagliari
serie a
pio esposito
noua victorie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Cristi Chivu, surprins după Cagliari - Inter: Trebuie să rămână cu picioarele pe pământ!
Publicat acum 35 minute
Livetext Alegeri în Republica Moldova. S-au deschis urnele
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Horoscop 28 septembrie 2025. Zodia care va ieși din zona de confort
Publicat acum 1 ora si 42 minute
LOTO. Report de peste 6,89 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 28 septembrie, 2025
Publicat acum 1 ora si 50 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, la ora de psihiatrie
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Sep 2025
Jurnalista Ioana Popescu a murit. Avea doar 45 ani
Publicat pe 26 Sep 2025
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă
Publicat pe 26 Sep 2025
Băsescu: Datorită mie, rușii nu pot debarca la Odesa
Publicat pe 26 Sep 2025
Băsescu dezvăluie ce a vorbit cu Vladimir Putin: Pur și simplu n-ai argumente când ți se zice așa ceva
Publicat acum 20 ore si 20 minute
Nicușor Dan, la înmormântare: Momente deosebit de triste
 
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close