Cristi Chivu, surprins după Cagliari - Inter: Trebuie să rămână cu picioarele pe pământ!

Echipa lui Cristi Chivu a învins, în deplasare, scor 0-2, sâmbătă, în Serie A. Tehnicianul român a declarat, la finalul partidei, că este mulțumit de felul în care a jucat Inter și l-a lăudat pe Esposito, în vârstă de 20 de ani.

Cristi Chivu, despre Pio Esposito

”Trebuie să rămână cu picioarele pe pământ. Și pe mine mă surprinde. Adversarul ne-a surprins cu o schimbare în echipă, dar principiile lor au rămas aceleași. I-am deblocat imediat, dar nu ne-am putut să ne apropiem suficient. Am suferit puțin, după ei au plecat pe entuziasm și am reușit să marcăm. Suntem fericiți pentru victorie.

Să avem răbdare, are 20 de ani (n.red. Esposito). Are întregul viitor în față. Trebuie să continue tot așa. Toată lumea îi recunoaște calitățile, dar are limite și trebuie să rămână cu picioarele pe pământ. Am vorbit despre el în urmă cu trei luni, și pe mine mă surprinde, se descurcă foarte bine.

Dar să luăm lucrurile încet. Nu vrem să riscăm prin a-i cere mai mult, pentru că joacă pentru echipă. Nu îi este teamă de nimic. Are calitate, își menține mintea limpede în careu”, a spus Cristi Chivu, conform presei din Italia.