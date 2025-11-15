Bosnia - România, în preliminariile CM2026. Tricolorii luptă şi pentru R. Moldova. Mesajul Federaţiei de la Chişinău

Naţionala României este deja calificată la barajul pentru Campionatul Mondial 2026, graţie parcursului perfect din Liga Naţiunilor. Cu toate astea, o victorie cu Bosnia la Zenica asigură, în mare parte, locul 2 în grupa de calificare din preliminarii şi îi ajută şi pe cei din Republica Moldova.

Concret, o victorie a României cu Bosnia şi o clasare a naţionalei lui Mircea Lucescu pe locul 2 în grupă va trimite naţionala Republicii Moldova la barajul de calificare pentru Campionatul Mondial. Asta după ce şi Republica Moldova şi-a câştigat grupa din Liga Naţiunilor.

"O victorie în această seară, o bucurie pentru două țări înfrățite! Dacă tricolorii câștigă la Zenica și obțin cel puțin locul 2 în grupă, Moldova va juca în play-off-ul de calificare ca urmare a clasării în Liga Națiunilor", au scris cei de la Echipa Naţională de Fotbal a României pe Facebook.

Sursa: Facebook Echipa Naţională de Fotbal a României

Republica Moldova, mesaj de susţinere pentru tricolori

Federaţia Moldovenească de Fotbal a reacţionat la postarea tricolorilor şi a transmis un mesaj de susţinere.

"Întreaga Moldova e cu ochii pe Echipa națională de fotbal a României, care ne poate aduce în play-off-ul Campionatului Mondial.

În această seară suntem alături de frații noștri în parcursul lor spre Mondiale și urăm succes Echipei Naționale a României în meciul din preliminarii.

Hai România! Hai Moldova!", au transmis cei de la Federaţia Moldovenească.

Sursa: Facebook Federaţia Moldovenească de Fotbal

Şanse matematice la primul loc pentru tricolori



Chiar dacă există încă șanse matematice pentru primul loc, ocupat de Austria, însă este puțin probabil ca austriecii să piardă calificarea directă la Cupa Mondială din Statele Unite din 2026.

Dacă până recent ”tricolorii” erau siguri în proporție de 99% că vor ajunge la barajul pentru Mondialul din 2026, iată că, după meciurile de joi seară situația este acum sigură. Grație performanțelor din Nations League, România și-a asigurat matematic calificarea la baraj.