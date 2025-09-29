ARO Câmpulung, doar egal la Mediaş. A dominat tot meciul, dar a luat doar un punct

ACS Mediaş şi ARO Câmpulung au remizat, scor 1-1, în Liga III.

Deşi poate părea un punct câştigat, pentru ARO a fost de fapt un egal ghinionist, pentru că elevii lui Alin Popescu au dominat partida.

"Alb-albaștrii pleacă de la Mediaș cu un punct prețios, obținut în fața unei echipe cotate drept favorită certă. ARO Câmpulung a demonstrat că ambiția și organizarea pot înclina balanța chiar și în deplasările considerate „misiuni imposibile”.

ACS Mediaș a deschis scorul în minutul 43, prin Avram, care a profitat de o lovitură liberă executată precis. Apărarea musceleană a fost surprinsă, iar atacantul gazdelor a reluat cu capul în plasa porții, din doar 3-4 metri. A fost singura fază cu adevărat periculoasă a gazdelor în prima parte, dar suficientă pentru a intra la pauză cu avantaj.

Elevii lui Alin Popescu au ieșit mult mai hotărâți de la vestiare. Jocul a căpătat consistență, iar ocaziile au început să apară. În minutul 62, Stoica a marcat cu un șut plasat din afara careului de 16 metri, după o fază prelungită de atac. Golul a venit ca o confirmare a dominării muscelene din repriza secundă.

Deși egalarea a fost meritată, muscelenii au ratat cu seninătate din poziții ideale, repetând scenariul din meciul precedent de la Câmpulung. ARO a fost echipa mai activă, mai curajoasă și mai aproape de victorie, dar lipsa de eficiență în fața porții a făcut ca punctul obținut să pară insuficient.

Remiza de la Mediaș nu este doar o surpriză statistică, ci și un semnal că ARO Câmpulung are resursele necesare pentru a se reinventa. Cu o atitudine mai pragmatică în fața porții, echipa poate transforma astfel de meciuri în victorii. Până atunci, punctul obținut rămâne o doză de încredere și un pas spre stabilitate", transmit muscelenii pe site-ul lor.