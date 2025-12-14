PSG și Flamengo vor juca finala Cupei Intercontinentale

Campioana Americii de Sud s-a impus prin golurile marcate de fundașii Leo Pereira (23) și Danilo (52), în urma unor faze fixe executate de uruguayanul Giorgian de Arrascaeta.

Victoria echipei carioca i-a adus, pe lângă calificarea în finală, și Cupa Challenger.

PSG, câștigătoarea Ligii Campionilor, era calificată direct în finala care va avea loc miercuri, la Doha.

Flamengo, deținătoarea trofeului în Copa Libertadores, trecuse în turul anterior de Cruz Azul, câștigătoarea Cupei Campionilor CONCACAF, cu 2-1, în timp ce Pyramids FC, laureata Ligii Campionilor Africii, trecuse cu 3-1 de echipa saudită Al Ahli SC, câștigătoarea Ligii Campionilor Asiei.

Cupa Intercontinentală reunește câștigătoarea celor șase confederații, într-un format restrâns, pentru a nu pune în umbră Cupa Mondială a Cluburilor, care are loc acum într-un format cu 32 de echipe, la fiecare patru ani.

Pe Stadionul Ahmad bin Ali din Al Rayyan au evoluat echipele:

Flamengo: Agustin Rossi - Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas, 60) - Erick Pulgar, Jorginho (Nicolas de la Cruz, 75) - Jorge Carrascal (Pedro, 85), Giorgian de Arrascaeta (Luiz Araujo, 75), Everton Cebolinha (Bruno Henrique, 60) - Gonzalo Plata. Antrenor: Filipe Luis.

Pyramids: Ahmed El-Shenawy - Mohamed Chibi, Mahmoud Marei, Ahmed Samy, Mohamed Hamdy - Mohanad Lasheen, Blati Toure (Mohamed Reda, 73) - Mahmoud Zalaka (Mostafa Fathi, 81), Ahmed Atef (Marwan Hamdi, 88), Mostafa Ziko (Ewerton, 73) - Fiston Mayele. Antrenor: Krunoslav Jurcic. (Agerpres)