€ 5.0904
|
$ 4.3406
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0904
|
$ 4.3406
 
DCNews Stiri Se modifică plata pentru medicii de familie. Președintele CNAS: Munca activă și prevenția, criterii definitorii pentru finanțare
Data actualizării: 11:30 13 Dec 2025 | Data publicării: 11:28 13 Dec 2025

Se modifică plata pentru medicii de familie. Președintele CNAS: Munca activă și prevenția, criterii definitorii pentru finanțare
Autor: Ioan-Radu Gava

horatiu moldovan
 

Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a lansat în transparență decizională un proiect de ordin care încurajează medicina activă.

Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, anunță, într-un mesaj postat pe Facebook, lansarea în transparență decizională a proiectului de ordin prin care corelăm mecanismul de finanțare a medicinei de familie cu prevederile stabilite recent prin Legea 163/2025 privind măsurile din domeniul sănătății.

Este vorba de un proiect de lege care încurajează medicina activă, iar munca prestată efectiv devine principalul criteriu de finanțare.

„CNAS trebuie să facă pasul decisiv către prevenție, iar medicii de familie sunt primii care pot contribui direct, atât la sprijinirea pacienților pentru a avea mai multă grijă de sănătatea lor, cât și la recalibrarea sistemului sanitar.

Am lansat în transparență decizională, pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), proiectul de ordin prin care corelăm mecanismul de finanțare a medicinei de familie cu prevederile stabilite recent prin Legea 163/2025 privind măsurile din domeniul sănătății (link în primul comentariu).

Mai exact, venim cu noutăți în ceea ce privește modul în care se calculează punctele per capita și per serviciu în medicina de familie, astfel încât în 2026 bugetul destinat plății per capita și per serviciu medical să fie împărțit mai echilibrat și să stimuleze prevenția: 25% pentru plata per capita și 75% pentru plata per serviciu medical.

Ne dorim să încurajăm medicina activă, iar prin aceste prevederi munca efectiv prestată devine principalul criteriu de finanțare“, explică Horațiu Moldovan.

CITEȘTE ȘI                   -                 Prof. univ. dr. Alexandra Stănescu, primul medic de familie din România în conducerea executivă a WONCA

Președintele CNAS: Scenariile privind abordarea finanțării medicilor de familie

Horațiu Moldovan arată că „scenariile de lucru pe care le-am analizat la sediul CNAS, împreună cu reprezentanții medicilor de familie, modifică abordarea finanțării activității acestei categorii de medici, cu accent pe interacțiunea cu pacientul și cu efecte benefice pe termen lung“.

„Analizând activitatea raportată în 2024 de fiecare dintre cei peste 10.000 medici de familie din România, rezultă că un model nou de finanțare (care combină o valoare a punctului per capita de 8 lei, o valoare a punctului per serviciu de 10 lei și introducerea, pe parcursul anului 2026, a unei consultații suplimentare de prevenție) are potențialul unui impact major, pozitiv și amplu asupra medicilor de familie și a funcționării medicinei primare din România.

Peste 80% dintre medicii de familie vor înregistra, în 2026, venituri suplimentare de peste 10.000 lei / an, conform acestei propuneri. Așadar, peste 7.600 medici vor fi beneficiari direcți ai acestor măsuri, în timp ce mai puțin de 400 medici se vor afla pe segmentul de diminuări minore ale veniturilor, în special acei medici cu liste foarte mari de pacienți (peste 4.000).

Modelul evidențiază clar că prevenția contribuie la stabilitatea financiară a cabinetelor mici și medii, unde veniturile suplimentare vor fi cele mai mari. Cele mai stabile categorii vor fi cabinetele cu liste de aproximativ 1500-2.000 de pacienți.

Pe de altă parte, în cazul scenariului de lucru care nu include consultația suplimentară de prevenție, numărul medicilor de familie care ar înregistra un venit suplimentar ar scădea la aproximativ 6.000, iar numărul celor care ar înregistra diminuări de venit aproape s-ar dubla, ajungând la aproximativ 800 medici de familie.

Comparația celor două scenarii confirmă faptul că prevenția reprezintă un instrument eficient de echilibrare financiară și totodată profesională în medicina primară.

Foarte important de reținut: consultația suplimentară de prevenție nu va fi inclusă în limita de servicii pe care medicul de familie aflat în relație cu CNAS le poate deconta prin plata per serviciu și nici nu va necesita prelungirea programului de lucru. Practic, medicul o poate oferi fără să-i fie afectat volumul obișnuit de muncă.

Dacă această consultație de prevenție va avea succes și cererea va crește, vom căuta resurse suplimentare să putem oferi și mai multe astfel de servicii. Vom analiza împreună impactul și vom lua cele mai bune decizii, atât pentru pacienți, cât și pentru medicii implicați. Esențial este să reușim să consolidăm relația de încredere CNAS - pacienți - medici de familie, iar prevenția să ne ajute să avem o Românie mai sănătoasă.

Ca președinte CNAS, voi susține în continuare toate măsurile care așază medicina de familie pe locul cuvenit și care oferă medicilor resursele necesare pentru a fi aproape de pacienți, de la primul semn de îngrijorare până la vindecare, iar asiguraților, acces la servicii de prevenție și îngrijire medicală continuă“, a conchis Horațiu Moldovan.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horatiu moldovan
cnas
medici de familie
medici
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Se închide podul Giurgiu - Ruse pe ambele sensuri. Măsura, valabilă până anul viitor
Publicat acum 41 minute
Au călcat pe mine ucrainene: Coreea de Nord recunoaște că a pierdut miitari în Rusia, într-un gest rar
Publicat acum 52 minute
Se modifică plata pentru medicii de familie. Președintele CNAS: Munca activă și prevenția, criterii definitorii pentru finanțare
Publicat acum 57 minute
24 de ore dificile pentru Trump. O înfrângere neașteptată a venit chiar din partea republicanilor săi
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Au rămas doar un mit chinezăriile ieftine de pe Temu? Cum vrea China să facă uitat celebrul banc cu submarinul francez
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Dec 2025
Criză în justiție, după investigația Recorder. Convingerea lui Tudorel Toader - precizare importantă despre Laura Codruța Kovesi
Publicat pe 11 Dec 2025
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat pe 11 Dec 2025
Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările
Publicat pe 11 Dec 2025
Adresă internă în PSD, semnată de Claudiu Manda: Începe procesul ieșirii de la guvernare?
Publicat pe 11 Dec 2025
Marius Voineag, prima reacție după ce USR a cerut să fie demis de la DNA
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close