O navă comercială sub pavilion turc, avariată pe ţărmul Mării Negre, în apropiere de Odesa

O navă comercială sub pavilion turc a fost avariată vineri într-un atac aerian rusesc în apropierea oraşului-port ucrainean Odesa pe ţărmul Mării Negre, anunţă surse concordante citate de AFP.

Atac cu rachete asupra infrastructurilor portuare civile din regiunea Odesa

"Rusia a lansat un atac cu rachete asupra infrastructurilor portuare civile din regiunea Odesa", a scris pe Telegram vicepremierul ucrainean Oleksii Kuleba, conform căruia nava turcă, despre care afirmă că ar fi un "feribot", a fost avariată în portul Ciornomorsk. Nu există victime.

Totodată, armatorul turc operator al acelei ambarcaţiuni a transmis că nava sa, M/V CENK T, "care transporta camioane încărcate cu fructe, legume şi alte alimente pe ruta Karasu-Odessa, a fost victima unui atac aerian astăzi, la ora locală 16:00, la scurt timp după acostarea în portul Ciornomorsk", lângă Odesa.

Întâlnire Erdogan - Putin, în Turkmenistan

Mai devreme în aceeaşi zi, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avut o întâlnire în Turkmenistan cu preşedintele Rusiei Vladimir Putin, discuţie după care a spus că a solicitat Rusiei şi Ucrainei să încheie un "armistiţiu limitat" care să stopeze atacurile reciproce privind infrastructurile energetice şi maritime.

Două petroliere din "flota din umbră" cu ajutorul căreia Rusia ocoleşte sancţiunile pe care i le-au dat ţările occidentale au fost lovite în urmă cu două săptămâni de drone maritime ale Ucrainei, în Marea Neagră, în proximitatea coastelor Turciei, în afara apelor teritoriale ale acesteia. Ambele nave se deplasau fără încărcătură către portul rus Novorossiisk, notează Agerpres.

