Cinci mari amenințări care pot zdruncina securitatea UE în 2026

Amenințările care planează asupra securității UE în 2026 sunt analizate într-un raport amplu al Institutului Universitar European, document ce schițează un tablou tensionat al riscurilor cu care s-ar putea confrunta blocul comunitar. Studiul pune în discuție o gamă largă de scenarii, de la atacuri neconvenționale pe teritoriul european până la posibile reconfigurări ale sprijinului american.

Război hibrid și presiuni directe asupra Europei

Autorii raportului indică drept cel mai probabil pericol un val nou de operațiuni de tip hibrid desfășurate în interiorul Europei. E vorba de lovituri asupra infrastructurii critice, sabotaje pe fundul mării, pene de curent provocate intenționat și alte forme de destabilizare care ar testa capacitatea Uniunii de a reacționa.

În document se precizează că „Experţii anticipează în mod clar că unele state ostile şi aliaţii lor vor continua să cerceteze cablurile, conductele şi reţelele Europei şi se îndoiesc că actualele măsuri de rezilienţă ale UE vor fi suficiente”.

O pace în Ucraina în dezavantajul Kievului

Un alt scenariu analizat atinge o eventuală oprire a ostilităților din Ucraina în condiții favorabile Rusiei, prin cedări teritoriale sau alte concesii majore. În lectura experților EUI, o asemenea evoluție ar transmite ideea că Uniunea Europeană nu poate modela mediul de securitate din vecinătatea sa și nici nu este în stare să descurajeze viitoare presiuni rusești.

Potrivit raportului, un al treilea risc se referă la posibilitatea ca Rusia să atace o țară care nu face parte din NATO, ceea ce ar împinge securitatea UE într-o zonă extrem de sensibilă în 2026.

Relația cu Statele Unite, un posibil punct de ruptură

Documentul atrage atenția și asupra pericolului ca Washingtonul să reducă semnificativ garanțiile de securitate oferite aliaților europeni. Această variantă este considerată mai puțin probabilă decât altele, dar cu impactul cel mai amplu.

Raportul menționează că, odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, Statele Unite au trecut din postura de partener esențial la o posibilă sursă de incertitudine strategică, ceea ce ar crea „o vulnerabilitate structurală” în arhitectura de apărare a Uniunii.

Undele de șoc din Indo-Pacific

În analiza pentru anul următor, EUI include și tensiunile dintre China și Taiwan, care câștigă constant teren pe agenda de risc a Bruxelles-ului. În ipoteza în care conflictul ar deveni militar, Uniunea ar fi afectată în special în postura ei de putere economică globală, nu neapărat ca actor militar direct.

Alte zone fierbinți: Orientul Mijlociu, Georgia și traficul de droguri

Documentul trece în revistă și o serie de riscuri suplimentare, printre care deteriorarea armistițiului Israel–Hamas și intensificarea traficului de droguri în interiorul Uniunii. Un exemplu aparte îl reprezintă situația din Georgia, unde raportul vorbește despre „subordonarea completă” a guvernului de la Tbilisi față de interesele Moscovei.

În paralel, opoziția din Georgia, susținută de capitale vest-europene și de fosta administrație Biden, continuă protestele și contestă rezultatele alegerilor câștigate de partidul Visul Georgian. Premierul Irakli Kobahidze acuză opoziția și Uniunea Europeană că urmăresc înlăturarea sa pentru deschiderea unui potențial al doilea front împotriva Rusiei.

Riscuri rare, dar cu impact devastator

Lista EUI include și scenarii considerate puțin probabile, însă cu efecte majore dacă s-ar produce: folosirea unei arme nucleare de către Rusia, izbucnirea unui conflict militar NATO–Rusia sau escaladarea tensiunilor dintre China și Statele Unite.

Relația SUA–UE și ecoul războiului din Ucraina

Analiza revine și asupra planului de pace propus de administrația Trump, respins atât de Kiev, cât și de mai mulți lideri europeni. În raport se notează că „administraţia Trump se află în dezacord cu oficialii europeni care au aşteptări nerealiste de la război şi sunt instalaţi la conducerea unor guverne minoritare instabile, dintre care multe încalcă principiile de bază ale democraţiei pentru a suprima opoziţia”.

O variantă extinsă a Strategiei Naționale de Securitate a SUA ar arăta un plan al Casei Albe pentru a slăbi coeziunea europeană prin apropierea de patru state: Austria, Ungaria, Polonia și Italia. Documentul sugera că aceste țări „ar putea colabora mai mult...cu scopul de a le îndepărta” de Bruxelles.

Casa Albă respinge însă existența unui asemenea plan și insistă că singura strategie oficială este cea deja declarată public.

În ansamblu, raportul EUI avertizează că ame­nințările care planează asupra securității UE în 2026 creează un peisaj imprevizibil, în care vulnerabilitățile interne și competiția marilor puteri se combină într-un mod dificil de anticipat, conform Agerpres.

