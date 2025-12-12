Protestele împotriva justiției, atac hibrid de tip Călin Georgescu. Bogdan Chirieac arată culisele din scandalul momentului

Bogdan Chirieac a intervenit telefonic, vineri dimineață, la postul de televiziune România TV, unde a precizat că „ceea ce se întâmplă de 48 de ore“ în România seamănă cu „un atac hibrid de tip Călin Georgescu“. Analistul politic a atras atenția că de aproximativ două luni, „demonizații României au fost în special judecătorii, nu procurorii, pentru pensiile imorale“, iar imaginile de ieri, de la Curtea de Apel București, demonstrează faptul că „justiția din România e nefuncțională“.

În privința documentarului „Justiție capturată“, Bogdan Chirieac a precizat că este vorba de un „material propagandistic“ folosit în scop politic pentru ca un anumit partid să pună mâna pe justiție.

„Materialul propagandistic, cei care au vorbit acolo, însăilarea de fapte arhicunoscute, duc spre o singură idee: Schimbarea conducerii justiției. Nu reforma justiției și nu legea răspunderii magistraților, ci schimbarea unor persoane cu alte persoane.

Totul mă duce cu gândul la o operațiune de tip militar, foarte bine pusă la punct, ca un partid politic - de pildă USR-ul - să pună mâna pe justiție. A fost un impact mare, iar totul mobilizat în același fel în care a fost mobilizat publicul pentru Călin Georgescu. A fost același pattern“, a explicat Chirieac.

Mișcarea #rezist pentru justiție, operațiune de tip Călin Georgescu. Bogdan Chirieac, precizări

Analistul politic a arătat că, în loc să protesteze pentru problemele care îi lovesc direct, precum soarta economiei României, tinerii frumoși și liberi sunt folosiți ca masă de manevră pentru scandalul din justiție, iar miza celor care controlează această emoție este mult mai mare decât acoperirea unor probleme din partide.

„Tinerii frumoși și liberi nu au ieșit în stradă pentru distrugerea economiei românești, tăierea gravă a veniturilor populației, lovirea mediului privat, ci pentru niște cazuri din justiție.

Pe de altă parte, miza mi se pare prea mică pentru a acoperi scandalurile din USR, inclusiv cel privitor la apa din județele Prahova și Dâmbovița. Mi se pare că miza e mult mai înaltă și dacă legăm cu felul în care s-a ales președintele României, cu felul în care a fost impus premierul etc, mă duce cu gândul la o operațiune de tip militar împotriva României. Sper ca cei din servicii să se trezească“, a precizat analistul politic.

Bogdan Chirieac: Se încearcă intimidarea lui Nicușor Dan

Nu în ultimul rând, Bogdan Chirieac a precizat că mișcarea care coordonează operațiunea împotriva justiției este foarte bine coordonată și se încearcă inclusiv intimidarea președintelui Nicușor Dan.

„Nu cred că scandalul din justiție are legătură cu numirea șefilor serviciilor secrete, fiindcă mișcarea care coordonează această operațiune e mult peste serviciile secrete din România. Tot ce se întâmplă e bine coordonat și, deocamdată, este de luare, pe post de prizonier, a Justiției. Asta se întâmplă în acest moment“, a explicat Bogdan Chirieac.

„Pe Nicușor Dan vor să-l intimideze, dar președintele României a procedat corect chemându-i la negocieri. Problema este că domnia sa nu ar trebui să încalce legea și să dea curs dorinței unei anumite părți a societății, pe care nu o putem defini, și, de asemenea, să respecte legea în privința numirii viitorului procuror DNA, fiindcă doamna Lia Savonea poate fi îndepărtată de la Înalta Curte de Casație și Justiție doar prin presiune psihologică, ceea ce nu este în regulă, sub nicio formă“, a conchis Bogdan Chirieac.