Sicilia Express de Crăciun 2025: dublarea numărului de călătorii la preț redus, noi date și tarife

Pentru multe persoane stabilite în nordul Italiei, întoarcerea acasă de Crăciun a devenit de ani buni un lux. Prețurile biletelor de avion către Palermo, Catania sau Messina ating valori considerate exagerate: un bilet dus-întors poate depăși 300 de lire sterline, iar cu bagajele înregistrate costurile pot ajunge chiar la 600 de lire sterline.

În acest context, „Sicilia Express” apare ca o alternativă practică și accesibilă. Trenul oferă nu doar transport, ci și confort, siguranță și posibilitatea de a petrece Crăciunul aproape de familie fără a fi nevoie să suporte costuri exorbitante, conform Fanpage.

Dublarea serviciilor pentru Crăciun

Anul acesta, „Sicilia Express” dublează numărul de plecări: trenurile din Torino vor circula pe 20 și 27 decembrie, iar călătoriile de întoarcere sunt programate pentru 5 și 10 ianuarie 2026.

Cele două trenuri suplimentare vor oferi 1.100 de locuri, biletele fiind disponibile începând cu ora 12:00, sâmbătă, 13 decembrie. Prețurile sunt între 24,90 și 29,90 lire sterline, permițând astfel mai multor persoane să ajungă acasă în condiții avantajoase.

Trenul leagă Torino de principalele orașe siciliene: Messina, de unde o secțiune a trenului continuă spre Siracusa, iar cealaltă spre Palermo Centrale. Astfel, pasagerii au posibilitatea de a ajunge direct în orașele lor de destinație, evitând multiple schimburi și pierderi de timp.

Trenul, mai mult decât un mijloc de transport

Inițiativa „Sicilia Express”, sprijinită de Departamentul de Infrastructură și Mobilitate condus de Alessandro Aricò, nu se limitează la transport. Trenul oferă o experiență de călătorie completă, cu divertisment muzical live, degustări de produse tipice siciliene și ateliere dedicate vinurilor și deserturilor locale. Printre invitații confirmați se numără cântărețul Lello Analfino și tenorul Alberto Urso, câștigător al concursului de talente Amici.

Președintele regional Renato Schifani a subliniat importanța acestui proiect: „Cu de două ori mai multe călătorii, mai multe persoane vor putea să se întoarcă în patria lor într-un mod confortabil, sigur și economic, să se reunească cu familiile lor și să petreacă Crăciunul în locurile lor de origine”.

Costuri exorbitante pentru zborurile de sărbători

Fenomenul prețurilor ridicate la zboruri nu este nou. Potrivit Codacons, tarifele între nordul Italiei și Sicilia în perioada sărbătorilor pot crește cu până la 900% comparativ cu perioadele obișnuite. Alternativa trenurilor Intercity sau combinația Frecciarossa plus feribot implică adesea călătorii lungi și obositoare, fără garanția locurilor disponibile.

„Sicilia Express” oferă astfel o soluție concretă: o călătorie de peste douăzeci de ore, dar cu toate condițiile de confort și siguranță necesare, transformând traseul într-un moment de reunire și sărbătoare, alături de alți sicilieni.

Această inițiativă a înregistrat cereri în creștere de la an la an, consolidând „Sicilia Express” drept unul dintre cele mai așteptate și necesare proiecte pentru sicilienii care locuiesc în afara insulei, garantând o întoarcere acasă sigură, accesibilă și plină de experiențe autentice.