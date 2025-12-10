Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a vorbit despre pericolele utilizării ATV-urilor și a explicat că principalele cauze ale accidentelor sunt lipsa educației și lipsa conștientizării pericolului.

Potrivit acestuia, mulți oameni fac nebunii pe biciclete, scutere sau trotinete, merg cu viteză mare și nu poartă echipamente de protecție, iar ATV-ul este și mai periculos pentru că oferă o falsă senzație de siguranță.

„Aș vrea să vorbim despre un nou accident cu un ATV. Pe 23 noiembrie a avut loc accidentul în județul Constanța, localitatea Biruința. Un bărbat de 32 de ani a condus un ATV pe strada Primăverii din localitatea Biruința. A ajuns la intersecția cu drumul județean 391, moment în care a pierdut controlul direcției, a fost proiectat de pe ATV în afara părții carosabile și a murit. Cum ajungi să faci așa ceva? Dincolo de faptul că pe ATV n-ai centură, nu te ține nimic”, a întrebat Florin Răvdan, jurnalist DC News.

„Eu am obsesia mea: lipsa de educație, lipsa înțelegerii pericolului la care te expui atunci când te deplasezi pe drumurile publice sau în afara drumurilor publice cu diferite utilaje, vehicule, autovehicule și așa mai departe.

Fiind lipsa asta de cultură generală automobilistică, de înțelegere a pericolului la modul general, unii ajung să facă nebunii maxime: să se urce pe bicicletă, pe scuter, pe trotinetă electrică, să meargă cu viteză, să dea drumul la vale pe coborâri fără frână sau cu viteză foarte mare, fără să-și imagineze că poate să cadă, să vină cu capul de piatră, și fără să poarte echipamente de protecție corespunzătoare pentru bicicletă, trotinetă sau scuter.

ATV-ul - am mai spus și spun, poate înțeleg unii care își asumă astfel de riscuri - este țeapa cea mai mare pe care o poți lua în zona asta, sau una dintre cele mai mari, pentru că atunci când ești pe două roți - bicicletă, trotinetă, motocicletă sau scuter - instinctul de conservare te mai restricționează puțin. Spui: „Să nu cumva să alunec, să mă răstorn, să cad”, a spus Titi Aur.

„Îți dă senzația că ești în siguranță, îți dă curaj”

Titi Aur a explicat că ATV-ul oferă o falsă senzație de siguranță și curaj, iar această senzație îi tentează pe mulți să își asume riscuri. Potrivit instructorului, ATV-ul rămâne periculos, pentru că riscul de accidentare este real.

„Când ești pe patru roți, adică ATV, te simți în siguranță brusc. ATV-ul este și capabil să treacă prin anumite locuri prin care nu prea trece orice alt vehicul, mai puțin motocicletă de enduro sau de teren accidentat. El îți dă acea senzație că ești în siguranță, îți dă curaj. Nu mai spun dacă mai ești cu drogurile, cu alcoolul...

Există această tentație și tentația asta o are aproape oricine care e „mușcat” puțin de motorizare de orice fel. Și eu am avut tentația asta. M-am dat cu ATV-ul, dar m-am dat „civilizat”, în sensul de siguranță, deoarece conștientizezi, mai ales când te vezi pe fierătaia aia care e pe patru roți, dar cu centrul de greutate sus și cu genul ăla de suspensie care îți dă încredere până la un punct, dar trebuie să îți imaginezi că poate să te și răstoarne. Și atunci mergi până acolo unde ai control foarte bun. Sunt unii care sar calul, depășesc asta.

Încă o dată: ATV-ul este periculos tocmai pentru că îți dă senzația că ești în siguranță, dar nu ești deloc”, a spus Titi Aur la emisiunea DC Conducem, de pe DC News şi DC News TV.

