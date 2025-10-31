Nou grav accident cu ATV-ul. Tânăr din Vrancea, preluat de elicopterul SMURD

Vezi și - De ce este ATV-ul printre cele mai periculoase vehicule. Riscurile la care te expui când te urci pe „monstruleț“ / video

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vrancea, victima era conştientă la sosirea echipajelor de intervenţie.

"La faţa locului au intervenit un echipaj SMURD din cadrul Secţiei de Pompieri Vidra, un echipaj Salvamont, precum şi elicopterul SMURD Galaţi. Victima - un bărbat în vârstă de 25 de ani, conştient, politraumatizat", a transmis ISU Vrancea.

Tânărul, preluat cu elicopterul SMURD

"Victima a fost preluată de echipajul elicopterului SMURD Galaţi şi transportată la Spitalul Judeţean Galaţi pentru îngrijiri medicale de specialitate", potrivit sursei citate.

Vezi și - ATV-urile, mai periculoase decât motocicletele. Titi Aur: Eu nu mă pricep la ele