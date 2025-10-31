Nou grav accident cu ATV-ul. Tânăr din Vrancea, preluat de elicopterul SMURD

Un tânăr, în vârstă de 25 de ani, a fost grav rănit, vineri seară, după un accident cu ATV-ul, în comuna Boloteşti din judeţul Vrancea, în zona Mănăstirii Tarniţa.
Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vrancea, victima era conştientă la sosirea echipajelor de intervenţie.
"La faţa locului au intervenit un echipaj SMURD din cadrul Secţiei de Pompieri Vidra, un echipaj Salvamont, precum şi elicopterul SMURD Galaţi. Victima - un bărbat în vârstă de 25 de ani, conştient, politraumatizat", a transmis ISU Vrancea.
"Victima a fost preluată de echipajul elicopterului SMURD Galaţi şi transportată la Spitalul Judeţean Galaţi pentru îngrijiri medicale de specialitate", potrivit sursei citate.
