Data actualizării: 08:53 04 Oct 2025 | Data publicării: 08:53 04 Oct 2025

EXCLUSIV ATV-urile, mai periculoase decât motocicletele. Titi Aur: Eu nu mă pricep la ele
Autor: Florin Răvdan

atv_titi_aur_pxl Fotografie de la Bobbi, Pexels
 

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, îi avertizează pe cei care caută adrenalina pe ATV-uri, mai ales în zone montane. Conform acestuia, ATV-urile sunt mai periculoase decât motocicletele. 

"ATV-urile sunt foarte periculoase. Dacă te urci pe o motocicletă, cu două roţi, şi mergi un pic, îţi mai şi alunecă un pic roata, chiar dacă e făcută pentru off-road, simţi pericolul. E periculoaă, dar nu la fel de periculoasă ca ATV-ul. În general, se urcă pe ATV cei dornici de aventură. Stând pe 4 roţi, au senzaţia de siguranţă deplină. El e făcut să treacă prin locuri prin care tu, ca cetăţean normal, nu ai trece. Treci prin gropi, şleauri, apă, râu, şi deja te impresionează şi îţi dă senzaţia că nu ţi se poate întâmpla nimic. 

Dar pe cele 4 roţi, ATV-ul e foarte periculos când se răstoarnă. Şi ajunge să se răstoarne! Nu e ca o maşină pe asfalt, căreia orice i-ai face nu prea ajunge să se răstoarne. Dacă mai şi accelerezi, te mai şi opreşti în ceva, mai derapezi... Pericolul de răsturnare e foarte mare. Când te răstorni cu ATV-ul, doar soarta decide dacă doar te-ai julit un pic prin boscheţi sau pe piatră, sau dacă dai cu capul de ceva sau vine ATV-ul peste tine. Şi aia e cel mai periculos, că nu vine uşor peste tine. Nu vine cu o pernuţă moale, ci cu o fierătanie. Poate să te lovească cu tot felul de lucruri dure. Se întâmplă acele accidente. Şi nu sunt cu profesionişti, ci cu amatori. 

Un profesionist, un motociclist, nu iubeşte ATV-ul. Mai puţin cei care se specializează pe asta, şi fac minuni, cascadorii. Aia e altceva! Nu toţi sunt capabili să facă asta. 

Eu, de exemplu, pe un ATV, nu sunt în stare să fac nimic. Nici pe motocicletă, nici pe scuter. Înţeleg foarte bine fenomenul, aş putea aproape să predau, teoretic, ce e de făcut, pentru că am urmărit ce face colegul nostru care predă cursuri de moto şi are experienţă multă. Ştiu foarte bine să explic ce trebuie să faci cu motocicleta. Dar nu înseamnă că mă pricep să ţi le arăt. Cu maşina pot să îţi explic, şi pot să şi arăt. Cu motocicleta nu pot. 

Dar sunt unii care sunt inconştienţi, în sensul că nu sunt pregătiţi. se urcă pe ATV şi, din păcate, unii termină aventura tragic", a declarat Titi Aur la DC Conducem. 

Buggy-urile de teren, periculoase sau nu? 

Pe lângă ATV-uri, în zonele montane vedem des şi acele maşinuţe de teren, similare celor de golf, dar cu putere mult crescută. 

"Sunt tot felul de invenţii, şi vor fi în continuare. Unele mai sigure, altele mai puţin sigure. Am avut şi noi ofertă să cumpărăm astfel de maşinuţe, doar că nu se pupă cu ce facem noi la Academie. Sunt un fel de hibrid. Nu e nici kart, e mai mare decât kartul, e pentru macadam, dar nu prea e. Şi vor mai apărea şi altele. Dacă sunt folosite pentru locurile unde au fost gândite, sunt în regulă. Dacă le duci prin păduri, le forţezi, apare riscul. De asta, de problema asta se leagă educaţia. Ştiinţa pentru asta. Să înţelegi despre ce e vorba şi pe urmă să te apuci să faci ceva. Românul, în general, spune că "ce, nu ştiu eu?". Şi, din păcate, se întâmplă multe tragedii", a mai declarat Titi Aur. 

