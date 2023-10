Ce sume primesc victimele accidentelor în România. Cătălin Codescu (AVAC) a făcut o paralelă cu Franța / video

Cătălin Codescu, preşedintele Asociaţiei Victimelor Accidentelor de Circulaţie din România, a fost invitat la interviurile DC News, unde a vorbit despre despăgubirile pe care Asociația le plătește victimelor de pe șosele.

„În opinia mea, - am cercetat foarte mult din punct de vedere tehnic problema compensării victimelor sau aparținătorilor în caz de deces, din România - suntem țara din UE cu cele mai mici despăgubiri în urma unor traume suferite din accidente de circulație. Pentru a fi mai ușor de înțeles, un tetraplegic, deci o persoană paralizată de la gât în jos, în România obține câteva sute de mii de euro, indiferent de vârsta victimei, indiferent de pregătirea victimei. Din orice punct de vedere am analiza cazul respectiv, nu putem vorbi de despăgubiri decât de câteva sute de mii de euro, în condițiile în care în Franța - am în minte o decizie din 2018 - unde o persoană a fost compensată cu 9 milioane de euro după ce a rămas paralizată.

Prin compensarea unor astfel de victime există un principiu de bază în Dreptul Civil care spune că despăgubirea trebuie să fie integrală. În jurisprudența din România, judecătorii se tem să descrie ce înseamnă acest principiu al despăgubirii integrale. Îl abordează ca o chestiune subiectivă, făcând trimitere la o evaluare rezonabilă, astfel încât să nu vorbim de îmbogățire fără temei just. Acest principiu trebuie înțeles ca o echivalență între ceea ce se întâmplă cu victima după accident și cum era înainte de accident. Trebuie să înțelegi și să cunoști cum era victima înainte de accident, cum a ajuns după accident și ce trebuie să compensezi ca să creezi această echivalentă.

Suntem țara cu cele mai mici despăgubiri din UE, atât la vătămări corporale, cât și la accidente soldate cu deces. Sunt cazuri de oameni morți care au fost compensați cu sume de 1.000 de euro, 3.000 de euro, în condițiile în care eu dacă iau o armă și mă duc să împușc un urs în pădure, trebuie să compensez statul cu 40.000 de euro“, a spus Cătălin Codescu, preşedintele Asociaţiei Victimelor Accidentelor de Circulaţie din România.

