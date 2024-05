Palestina, recunoaștere ca stat. Slovenia va începe procesul ”ireversibil” de recunoaștere, a anunțat ministrul de Externe

Slovenia a început, joi, primul pas al procesului ”ireversibil” de recunoaștere a Palestinei ca stat, informează EFE, scrie Agerpres. Astfel, guvernul de centru-stânga al Sloveniei va trimite propunerea sa parlamentului înainte de 13 iunie.



”Slovenia transmite în acest fel un mesaj clar despre necesitatea stabilirii păcii în Orientul Mijlociu și a unei soluții cu două state”, a declarat ministrul de externe sloven, Tanja Fajon, pe rețeaua de socializare X.

MFEA @tfajon: "I am pleased that the @vladaRS has taken a decisive & irreversible step in the process of recognising #Palestine. Slovenia ???????? thus sends a clear message on the urgency of #MiddleEast peace & a two-state solution ????????????????. It is my sincere wish that the procedures will… pic.twitter.com/rc6m7DMw0g