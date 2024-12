Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 12 decembrie, 2024

LOTO. Joi, 12 decembrie, 2024, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 8 decembrie, Loteria Romana a acordat a acordat 20.109 castiguri in valoare totala de peste 4,98 milioane de lei.

SUPLIMENTAR 100.000 DE LEI LA CATEGORIA I LA LOTO 6/49

LOTO. In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 8.12.2024, pentru tragerea Loto 6/49 din data de 12.12.2024, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 100.000 de lei.

LOTO. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 11,81 milioane de lei (peste 2,37 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,33 milioane de lei (peste 1,07 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 391.300 de lei (peste 78.600 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 168.900 de lei (aproximativ 34.000 de euro).

La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 67.700 de lei.

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Loto 6/49 s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 1.622.010,08 lei (peste 325.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat online pe bilete.loto.ro si a fost completat cu schema redusa cod 59, in total 112 variante la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul biletului fiind de 787,50 de lei.

LOTO. La tragerea Loto 5/40 s-au inregistrat doua premii de categoria I in valoare de 875.871,50 de lei (aproximativ 176.000 de euro) fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie din Targoviste si pe bilete.loto.ro. Tot la Loto 5/40, la categoria a II-a, s-au mai inregistrat doua castiguri in valoare de 91.468,60 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Curtea de Arges si din Pitesti.

Numere extrase joi, 12 decembrie, 2024

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Joker:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News