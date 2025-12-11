€ 5.0894
Subcategorii în Lifestyle

LOTO: Report de peste 8,27 milioane de euro la Joker, la extragerea de joi, 11 decembrie, 2025
Data publicării: 09:47 11 Dec 2025

LOTO: Report de peste 8,27 milioane de euro la Joker, la extragerea de joi, 11 decembrie, 2025
Autor: Crişan Andreescu

loto5
 

LOTO. Joi, 11 decembrie, 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News a publicat rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 11 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 7 decembrie, Loteria Română a acordat peste 32.100 de castiguri in valoare totala de peste 2,59 milioane de lei.

LOTO. La  Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 5,46 milioane de lei (peste 1,07 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,42 milioane de lei (peste 869.300 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 42,12 milioane de lei (peste 8,27 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste  132.000 de lei (peste 25.900 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 401.800 de lei (peste 78.900 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei  (peste 197.200 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 101.100 de lei (peste 19.800 de euro).

Rezultatele tragerii de joi, 11 decembrie, 2025

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc:

