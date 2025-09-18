LOTO. Report de peste 6,30 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 18 septembrie, 2025

LOTO. Joi, 18 septembrie, 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News publică rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 18 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 14 septembrie, Loteria Română a acordat 50.200 de castiguri in valoare totala de peste 4,46 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 31,97 milioane de lei (peste 6,30 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,03 milioane de lei (peste 597.900 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 32,22 milioane de lei (peste 6,35 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 686.800 de lei (peste 135.400 de euro).

LOTO. La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 205.100 de lei (peste 40.400 de euro).

LOTO. La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 53.342,88 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

LOTO. La tragerea Noroc Plus, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 221.642,16 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bistrita.

LOTO. La tragerea suplimentara Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 241.107 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bailesti.

LOTO. La tragerea principala Loto 5/40 s-a inregistrat un castig de categoria a II-a in valoare de 62.987 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Alexandria.

Numere extrase joi, 17 septembrie, 2025

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Joker:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

