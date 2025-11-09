€ 5.0860
Data actualizării: 08:44 09 Noi 2025 | Data publicării: 08:43 09 Noi 2025

LOTO. Report de peste 9,42 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 9 noiembrie, 2025
Autor: Crişan Andreescu

loto6
 

LOTO. Duminică, 9  noiembrie,  2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News publică rezultatele începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 9 noiembrie, 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 6 noiembrie, Loteria Romana a acordat 20.904 castiguri in valoare totala de peste 2,04 milioane lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 47,92 milioane de lei (peste 9,42 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,84 milioane de lei (peste 755.700 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 37,72 milioane de lei (peste 7,42 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 153.600 de lei (peste 30.200 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 78.800 de lei (peste 15.500 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 141.600 de lei (peste 27.800 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 40.900 de lei.

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Loto 5/40 de joi, 6 noiembrie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 229.679,90 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila AmParcat.ro.

LOTO. La tragerea Joker de joi, 6 noiembrie, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 66.274,65 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe bilete.loto.ro.

