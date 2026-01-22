LOTO: Report 9,54 milioane de euro la Joker la extragerea de joi, 22 ianuarie, 2026

LOTO. Joi, 22 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 18 ianuarie 2026, Loteria Romana a acordat 36.113 castiguri in valoare totala de peste 2,96 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 17,20 milioane de lei (peste 3,38 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,18 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 48,58 milioane de lei (peste 9,54 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 125.800 de lei (peste 24.700 de euro). La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 383.200 de lei (peste 75.300 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 90.500 de lei (peste 17.700 de euro).

LOTO. La tragerea Super Noroc s-a caștigat premiul de categoria I în valoare de 162.933,44 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Mioveni, jud. Arges.

LOTO. La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig în valoare de 126.059 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din sectorul 3, Bucuresti.

