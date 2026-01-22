€ 5.0961
|
$ 4.3532
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.3532
 
DCNews Lifestyle Concursuri LOTO: Report 9,54 milioane de euro la Joker la extragerea de joi, 22 ianuarie, 2026
Data publicării: 10:46 22 Ian 2026

LOTO: Report 9,54 milioane de euro la Joker la extragerea de joi, 22 ianuarie, 2026
Autor: Crişan Andreescu

loto7

LOTO. Joi, 22 ianuarie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 22 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 18 ianuarie 2026, Loteria Romana a acordat 36.113 castiguri in valoare totala de peste 2,96 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 17,20 milioane de lei (peste 3,38 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,18 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 48,58 milioane de lei (peste 9,54 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 125.800 de lei (peste 24.700 de euro). La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 383.200 de lei (peste 75.300 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 90.500 de lei (peste 17.700 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Super Noroc s-a caștigat premiul de categoria I în valoare de 162.933,44 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Mioveni, jud. Arges.

LOTO. La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig în valoare de 126.059 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din sectorul 3, Bucuresti.

Rezultatele tragerilor de joi, 22 ianuarie, 2026


Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker:  

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
România a implementat mare parte din recomandările anticorupție ale GRECO cu privire la parlamentari, judecători și procurori (raport)
Publicat acum 25 minute
Bogdan Chirițoiu, în fruntea Consiliului de Administrație al ACER
Publicat acum 49 minute
Ilie Bolojan, întâlnire cu ambasadoarea Germaniei și cu reprezentanții E.ON Energie România SA / video
Publicat acum 54 minute
Puști de 15 ani, ucis de niște copii în Timiș. Psihologul Bogdan Cotigă, detalii șocante despre crima care a oripilat România
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Apariție surpriză la Davos. Pe cine a luat Oana Țoiu în delegația României / foto în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 20 Ian 2026
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat acum 14 ore si 46 minute
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa. Acord cu privire la Groenlanda
Publicat acum 23 ore si 58 minute
China face un pas în spate în problema Groenlandei. Semnal către Uniunea Europeană
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 20 Ian 2026
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
 
bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close