LOTO: Report de peste 9,13 milioane de euro la Joker, la extragerea de joi, 8 ianuarie, 2026
Data publicării: 13:45 08 Ian 2026

LOTO: Report de peste 9,13 milioane de euro la Joker, la extragerea de joi, 8 ianuarie, 2026
Autor: Crişan Andreescu

Loto2
 

LOTO. Joi, 8 ianuarie, 2026,  au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 8 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 8 ianuarie 2026, Loteria Romana a acordat peste 27.200 de castiguri in valoare totala de peste 2,17 milioane de lei.

LOTO. La  Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 14,10 milioane de lei (peste 2,76 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,37 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 46,56 milioane de lei (peste 9,13 milioane de euro). La categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 481.700 de lei (peste 94.400 de euro) si la categoria a III-a este in valoare de peste 113.700 de lei (peste 22.300 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report la categoria I in valoare de peste 190.900 de lei (peste 37.400 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 81.200 de lei. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 146.700 de lei (peste 28.700 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au inregistrat cinci castiguri in valoare de 63.595,61 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Piatra-Neamt si din Sannicolau Mare, judetul Timis, pe aplicatia mobila AmParcat.ro si pe joaca.loto.ro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 46,03 milioane de lei (peste 9,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 367.900 de lei (peste 72.100 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 150.700 de lei (peste 29.500 de euro).

LOTO. La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 134.600 de lei (peste 26.400 de euro).


 

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea suplimentara Loto 5/40 din data de 31.12.2025 s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 425.844 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Urziceni, jud. Ialomita.

LOTO. La tragerea Noroc din data de 31.12.2025, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 124.842,48 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Gherla, jud. Cluj.

LOTO. La tragerea principala Loto 6/49 din data de 31.12.2025, la categoria a II-a, s-au inregistrat 14 castiguri a cate 53.853,98 lei fiecare.

Rezultatele tragerii de duminică, 4 ianuarie, 2026

Loto 6/49: 21, 38, 2, 10, 34, 39

Noroc:  4, 3, 9, 2, 2, 7, 7

Joker: 37, 10, 30, 5, 8 (+1)

Noroc Plus:  6, 5, 7, 3, 1, 4

Loto 5/40: 34, 24, 33, 4, 6, 18

Super Noroc: 7, 7, 9, 2, 0, 3

