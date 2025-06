Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 26 iunie, 2025. Report de peste 1,77 milioane de  euro la Loto 6/49

LOTO. Joi, 26 iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 22 iunie, Loteria Română a acordat peste 27.900 de castiguri in valoare totala de peste 2,54 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,95 milioane de lei (peste 1,77 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,19 milioane de lei (peste 435.800 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 23,12 milioane de lei (peste 4,58 milioane de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de aproximativ 970.000 de lei (peste 192.100 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 129.500 de lei (peste 25.600 de euro). La Super Noroc este in joc, la categoria I, un report in valoare de aproximativ 81.300 de lei (peste 16.100 de euro).

LOTO. La tragerea Joker s-au castigat premiul la categoria a II-a in valoare de 484.305,23 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro. La categoria a III-a, tot la JOKER au fost castigate doua premii in valoare de 83.035,34 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate in agentii din Brasov si Lehliu.

Numere extrase duminică, 22 iunie, 2025

