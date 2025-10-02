LOTO. Report de peste 7,13 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 2  octombrie, 2025

LOTO. Joi, 2 octombrie, 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 25 septembrie, Loteria Romana a acordat 35.296 de castiguri in valoare totala de peste 3,07 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 36,21 milioane de lei (peste 7,13 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,82 milioane de lei (peste 556.100 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 33,68 milioane de lei (peste 6,63 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report de peste 1 milion de lei (peste 197.300 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report la categoria I in valoare de peste 109.500 de lei (peste 21.500 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 262.300 de lei (peste 51.600 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report de peste 67.700 (peste 13.300 de euro). La Super Noroc, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 224.500 de lei (peste 44.200 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 680.428,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Arad.

LOTO. 53.711,56 de lei este castigul inregistrat la categoria a III-a, tot la Noroc. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Timisoara.