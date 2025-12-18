€ 5.0923
DCNews Lifestyle Concursuri LOTO: Report de peste 8,56 milioane de euro la Joker, la extragerea de joi, 18 decembrie, 2025
Data actualizării: 11:01 18 Dec 2025 | Data publicării: 10:53 18 Dec 2025

LOTO: Report de peste 8,56 milioane de euro la Joker, la extragerea de joi, 18 decembrie, 2025
Autor: Crişan Andreescu

loto6
 

LOTO. JOI, 18 decembrie, 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. JOI, 18 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 14 decembrie, Loteria Română a acordat peste 25.600 de castiguri in valoare totala de peste 2,90 milioane de lei.

LOTO. La  Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 6,91 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,62 milioane de lei (peste 909.100 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 43,09 milioane de lei (peste 8,46 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 119.200 de lei (peste 23.400 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,19 milioane de lei  (peste 234.800 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 113.400 de lei (peste 22.200 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Joker s-au castigat doua premii de categoria a III-a in valoare de 59.631,71 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie loto din Botosani si online, pe platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro.

LOTO. La tragerea Noroc Plus  s-a castigat premiul la categoria I in valoare de 474.932,64 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila AmParcat.ro.

LOTO. La tragerea Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 95.315,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

Rezultatele tragerii de joi, 18 decembrie, 2025

Loto 6/49:

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc:  

