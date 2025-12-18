€ 5.0923
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri Marele premiu la loterie câștigat de doi soți de două ori: O șansă la 24 de trilioane
Data publicării: 11:50 18 Dec 2025

Marele premiu la loterie câștigat de doi soți de două ori: O șansă la 24 de trilioane
Autor: Tiberiu Vasile

Marele premiu la loterie câștigat de doi soți de două ori: O șansă la 24 de trilioane Bani. Foto: Pixabay
 

Doi soți din Țara Galilor au câștigat de două ori marele premiu la loterie, într-o întâmplare extrem de rară, cu șanse estimate la 1 la 24 de trilioane.

Marele premiu la loterie a fost din nou câștigat de doi soți din Țara Galilor, care au reușit imposibilul: să câștige de două ori suma de un milion de lire sterline, șansele estimate fiind de 1 la 24 de trilioane. Richard Davies, 49 de ani, și soția lui, Faye Stevenson-Davies, 43 de ani, și-au revendicat marți al doilea premiu de la Loteria Națională a Regatului Unit, continuând tradiția de a urma instinctul și de a juca la loterie în ciuda probabilităților incredibil de mici.

Prima lor victorie a venit în iunie 2018, în jocul EuroMillions Millionaire Maker, câștigând 1 milion de lire sterline. De data aceasta, succesul a apărut după patru extrageri consecutive în care au obținut Lucky Dip-uri gratuite, până când numerele lor au fost extrase din nou.

Faye, specialistă în sănătate mintală, a declarat: „Știam că șansele ca acest lucru să se întâmple din nou erau practic inexistente. Dar noi suntem dovada că, dacă crezi, orice este posibil”.

"Dar noi suntem dovada că, dacă crezi, orice este posibil"

În ciuda câștigurilor impresionante, cei doi au ales să nu renunțe la muncă. Davies continuă să lucreze ca și curier, inclusiv în perioada sărbătorilor, iar Faye oferă sprijin persoanelor cu probleme de sănătate mintală chiar și în zilele de Crăciun.

Experții sunt uimiți de această performanță la loterie, repetarea succesului fiind extrem de rară. Cei doi nu au decis încă ce vor face cu al doilea milion, dar, după cum spun, își vor lua timp să se bucure de moment și să continue să ajute comunitatea din care fac parte, conform BBC.

CITEȘTE ȘI: LOTO: Report de peste 8,56 milioane de euro la Joker, la extragerea de joi, 18 decembrie, 2025
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

loto
noroc
marele premiu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 34 minute
Demisie cu scandal de la vârful CJ Constanța. De ce a plecat Florin Mitroi
Publicat acum 46 minute
Fraudă cu cetățenia română. Percheziții de amploare după ce au fost depuse peste 900 de dosare în 11 luni
Publicat acum 50 minute
Miliardarul Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk, e noul şef NASA
Publicat acum 55 minute
Marele premiu la loterie câștigat de doi soți de două ori: O șansă la 24 de trilioane
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Mit spulberat înainte de Crăciun: Cea mai bună carne de porc nu e din România. Țara de pe primul loc, din Europa
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 39 minute
Horoscop 2026. Top trei zodii care vor avea un an memorabil
Publicat pe 16 Dec 2025
Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr
Publicat pe 16 Dec 2025
Nebunie în justiție. „Eroina” Raluca Moroșanu, pusă sub semnul incompatibilității
Publicat acum 22 ore si 55 minute
Doliu în România, a murit Simona Popescu. Emil Constantinescu dezvăluie ce a făcut pe patul de spital. ”Nu este durere mai mare”
Publicat pe 16 Dec 2025
Ultima Lună Nouă din 2025. Astrolog Daniela Simulescu: Patru zodii o pot lua de la capăt
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close