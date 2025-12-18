Marele premiu la loterie câștigat de doi soți de două ori: O șansă la 24 de trilioane

Marele premiu la loterie a fost din nou câștigat de doi soți din Țara Galilor, care au reușit imposibilul: să câștige de două ori suma de un milion de lire sterline, șansele estimate fiind de 1 la 24 de trilioane. Richard Davies, 49 de ani, și soția lui, Faye Stevenson-Davies, 43 de ani, și-au revendicat marți al doilea premiu de la Loteria Națională a Regatului Unit, continuând tradiția de a urma instinctul și de a juca la loterie în ciuda probabilităților incredibil de mici.

Prima lor victorie a venit în iunie 2018, în jocul EuroMillions Millionaire Maker, câștigând 1 milion de lire sterline. De data aceasta, succesul a apărut după patru extrageri consecutive în care au obținut Lucky Dip-uri gratuite, până când numerele lor au fost extrase din nou.

Faye, specialistă în sănătate mintală, a declarat: „Știam că șansele ca acest lucru să se întâmple din nou erau practic inexistente. Dar noi suntem dovada că, dacă crezi, orice este posibil”.

În ciuda câștigurilor impresionante, cei doi au ales să nu renunțe la muncă. Davies continuă să lucreze ca și curier, inclusiv în perioada sărbătorilor, iar Faye oferă sprijin persoanelor cu probleme de sănătate mintală chiar și în zilele de Crăciun.

Experții sunt uimiți de această performanță la loterie, repetarea succesului fiind extrem de rară. Cei doi nu au decis încă ce vor face cu al doilea milion, dar, după cum spun, își vor lua timp să se bucure de moment și să continue să ajute comunitatea din care fac parte, conform BBC.

