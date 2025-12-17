Fermierii au ieșit în stradă, furioși pe protocolul guvernamental privind sacrificarea turmelor de vite afectate de așa-numita dermatoză nodulară (LSD), după ce medicii veterinari au fost chemați să sacrifice animalele potențial contaminate de la o fermă.

Zeci de fermieri au adus cu ei tractoare, utilaje și pancarte pe care se pot citi mai multe mesaje, inclusiv unele legate de „Frexit” (nr. Ieșirea Franței din Uniunea Europeană), reluând tonul protestelor din toamna anului trecut. Nemulțumirea lor este legată de mai mulți factori.

În primul rând, este vorba despre Acordul Mercosur, contestat de fermierii europeni, care îl consideră dezavantajos din cauza importurilor fără taxe vamale din America de Sud, ceea ce ar crea concurență neloială.

De asemenea, nemulțumirile sunt amplificate de reforma Politicii Agricole Comune și de bugetul considerat insuficient pentru agricultură, în ciuda unor ajutoare financiare aprobate recent.

Ce spun oamenii

O femeie aflată la protestul fermierilor de la Strasbourg a oferit câteva cuvinte, în exclusivitate pentru DC News.

„Este un protest împotriva protocolului instituit de guvern pentru sacrificarea sistematică a turmelor, în cazul în care se detectează dermatoza nodulară”, a spus femeia.

Potrivit acesteia, persoanele care protestează în acest moment sunt din Franța și din Germania.



