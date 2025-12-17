€ 5.0923
Stiri

Proteste masive ale fermierilor în Franța. Ce spun oamenii din stradă
Data actualizării: 21:49 17 Dec 2025 | Data publicării: 20:43 17 Dec 2025

EXCLUSIV Proteste masive ale fermierilor în Franța. Ce spun oamenii din stradă
Autor: Elena Aurel

Protest al fermierilor în fața Parlamentului European Pancarte cu „Frexit” și tractoare în stradă 3 Fermierii protestează în fața parlamentului European. Au blocat drumul cu tractoare și utilaje. Sursa Foto: Ioan-Radu Gava, jurnalist DC NEWS
 

Marți, fermierii francezi au blocat drumurile din Franța.

Fermierii au ieșit în stradă, furioși pe protocolul guvernamental privind sacrificarea turmelor de vite afectate de așa-numita dermatoză nodulară (LSD), după ce medicii veterinari au fost chemați să sacrifice animalele potențial contaminate de la o fermă. 

Zeci de fermieri au adus cu ei tractoare, utilaje și pancarte pe care se pot citi mai multe mesaje, inclusiv unele legate de „Frexit” (nr. Ieșirea Franței din Uniunea Europeană), reluând tonul protestelor din toamna anului trecut. Nemulțumirea lor este legată de mai mulți factori.

În primul rând, este vorba despre Acordul Mercosur, contestat de fermierii europeni, care îl consideră dezavantajos din cauza importurilor fără taxe vamale din America de Sud, ceea ce ar crea concurență neloială. 

De asemenea, nemulțumirile sunt amplificate de reforma Politicii Agricole Comune și de bugetul considerat insuficient pentru agricultură, în ciuda unor ajutoare financiare aprobate recent. 

Fermierii protestează la Strasbourg: Europarlamentar austriac, declarații din mijlocul manifestaţiei

Ce spun oamenii 

O femeie aflată la protestul fermierilor de la Strasbourg a oferit câteva cuvinte, în exclusivitate pentru DC News.

„Este un protest împotriva protocolului instituit de guvern pentru sacrificarea sistematică a turmelor, în cazul în care se detectează dermatoza nodulară”, a spus femeia.

Potrivit acesteia, persoanele care protestează în acest moment sunt din Franța și din Germania. 


Protest al fermierilor în fața Parlamentului European: Pancarte cu „Frexit" și tractoare în stradă - GALERIE FOTO

protest
franta
fermieri
