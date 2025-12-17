€ 5.0923
America pregătește noi sancțiuni pentru Rusia dacă Putin refuză planul de pace
Data publicării: 14:38 17 Dec 2025

America pregătește noi sancțiuni pentru Rusia dacă Putin refuză planul de pace
Autor: Tiberiu Vasile

Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin Președintele american Donald Trump (stânga), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (centru) și președintele rus Vladimir Putin (dreapta). Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Freepik
 

SUA iau în calcul noi sancțiuni împotriva Rusiei, ca presiune directă asupra lui Putin, în cazul unui refuz al planului de pace pentru Ucraina.

SUA iau în calcul un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, ca instrument de presiune în cazul în care Putin va respinge un plan de pace cu Ucraina. Informația apare într-o analiză Bloomberg, bazată pe declarațiile unor oficiali familiarizați cu discuțiile aflate în desfășurare la Washington.

SUA pregătesc sancțiuni cu miza pe energia Moscovei

Potrivit surselor citate, sancțiunile SUA ar urma să lovească direct mecanismele prin care Rusia continuă să-și exporte petrolul, în ciuda restricțiilor existente. În prim-plan se află așa-numita „flotă fantomă”, rețeaua de nave folosită de Moscova pentru a ocoli embargourile, dar și intermediarii care facilitează tranzacțiile cu țiței rusesc.

Există indicii că America ar putea anunța aceste măsuri chiar în zilele următoare, dacă semnalele politice de la Kremlin vor indica un refuz clar al planului de pace discutat cu Kievul.

Sancțiuni SUA – Rusia: discuții directe cu aliații europeni

Tema sancțiunilor împotriva Rusiei a fost abordată deja la nivel diplomatic. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a prezentat aceste opțiuni într-o întâlnire recentă cu ambasadori europeni, semn că Washingtonul își coordonează pașii cu partenerii din UE.

După întrevedere, Bessent a transmis un mesaj public, subliniind direcția politică a actualei administrații: "Președintele Trump este Președintele Păcii și am reiterat că, sub conducerea sa, America va continua să acorde prioritate încheierii războiului din Ucraina".

Decizia finală privind activarea noilor sancțiuni SUA aparține președintelui Donald Trump.

Presiune economică asupra Rusiei, dar fără schimbări la Kremlin

De la declanșarea războiului din Ucraina, SUA și Uniunea Europeană au impus valuri succesive de sancțiuni Rusiei. Acestea au afectat serios economia rusă, însă nu au determinat, până acum, o schimbare de direcție în strategia lui Putin.

Cele mai recente restricții, care au vizat marile companii petroliere și comerțul cu petrol al Moscovei, au coborât prețul țițeiului rusesc la minimele înregistrate de la începutul invaziei. Impactul se vede în presiunea suplimentară pusă pe bugetul și stabilitatea economică a Kremlinului.

Bloomberg reamintește că America, alături de statele G7, a blocat deja sute de nave implicate în transportul petrolului rusesc.

SUA se pregătesc pentru un posibil eșec al negocierilor de pace

Discuțiile despre noi sancțiuni SUA împotriva Rusiei au loc într-un moment delicat. Negociatorii americani și ucraineni au anunțat, în această săptămână, unele progrese privind conturarea unui plan de pace, însă dosarele sensibile rămân deschise.

Emisarul american Steve Witkoff a participat la două zile de consultări la Berlin, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și lideri europeni. Oficialii implicați au salutat avansurile legate de garanțiile de securitate oferite de SUA pentru perioada postbelică.

În schimb, subiecte-cheie precum Donbasul, activele rusești înghețate în UE sau controlul centralei nucleare de la Zaporojie nu au fost încă soluționate. Kievul insistă și asupra clarificării reacției aliaților în cazul unei noi agresiuni ruse.

Planul SUA pentru Donbas și poziția Rusiei

În privința Donbasului, regiune care include Donețk și Lugansk și pe care trupele lui Putin nu au reușit să o controleze integral, SUA au propus transformarea zonelor neocupate de Rusia într-un teritoriu demilitarizat sau într-o zonă economică liberă, administrată special.

De la Moscova, mesajele rămân prudente. Serghei Riabkov, adjunctul ministrului rus de Externe, a declarat că este "foarte încrezător" că războiul se apropie de final. Totuși, oficialul a admis că pretențiile teritoriale ale Rusiei nu s-au schimbat și a respins ferm ideea desfășurării de trupe NATO în Ucraina.

"Cred că suntem pe punctul de a rezolva această criză teribilă. Suntem pregătiți să ajungem la un acord (...) și speranța mea este ca acesta să vină mai devreme decât mai târziu", a afirmat Riabkov, conform Bloomberg.

CITEȘTE ȘI: Primele semnale ale unui acord de pace în Ucraina. SUA laudă progresele discuțiilor cu Zelenski, la Berlin
 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sua
rusia
sanctiuni
ucraina
acord de pace
