Panouri fotovoltaice instalate la toate unitățile de învățământ din Sectorul 3
Data publicării: 12:15 17 Dec 2025

Panouri fotovoltaice instalate la toate unitățile de învățământ din Sectorul 3
Autor: Irina Constantin

panouri fotovoltaice primaria sectorului 3 Panouri fotovoltaice pe toate unitățile de învățământ din Sectorul 3. Sursa foto: Primăria Sector 3
 

Toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 vor beneficia de instalarea de sisteme fotovoltaice.

Panouri fotovoltaice la toate unitățile de învățământ din sector

Primăria Sectorului 3 continuă implementarea unui amplu program de eficientizare energetică a infrastructurii educaționale, prin instalarea de sisteme fotovoltaice la toate cele unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sector.

Prin utilizarea fondurilor europene dedicate tranziției către energie verde, administrația locală realizează instalarea unei capacități totale de producție de aproximativ 5 MW, obținută prin montarea a aproximativ 13.000 de panouri fotovoltaice.

Beneficii concrete 

Implementarea acestor proiecte aduce beneficii directe și măsurabile:

  • reducerea consumului de energie electrică din surse convenționale;
  • scăderea costurilor de funcționare ale unităților de învățământ;
  • reducerea emisiilor de CO₂ asociate consumului de energie;
  • creșterea gradului de independență energetică a infrastructurii educaționale.

Energia produsă local este utilizată pentru funcționarea curentă a școlilor și grădinițelor, contribuind la stabilizarea cheltuielilor cu utilitățile și la utilizarea mai eficientă a fondurilor publice.

Școlile, modele de sustenabilitate

Prin acest program, unitățile de învățământ din Sectorul 3 devin exemple funcționale de sustenabilitate și eficiență energetică, integrând producția de energie verde în activitatea zilnică.

Proiectele demonstrează că tranziția energetică poate fi aplicată la scară largă în infrastructura publică, atunci când există proiecte mature, finanțare europeană și capacitate administrativă de implementare.

Citește și: Primul sector al Capitalei cu bulevarde transformate în coridoare verzi

Comentarii

