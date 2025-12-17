Alexandru Iorga a depus jurământul de primar al orașului Găești

"Victoria clară de la Găești demonstrează că oamenii au dorit schimbarea și că au încredere în munca și în proiectele noastre pentru dezvoltarea fiecărei comunități din județ.

Alexandru, ai tot sprijinul meu și al Consiliului Județean Dâmbovița! Îți doresc mult succes în mandatul de primar!

Le mulțumesc, încă o dată, tuturor găeștenilor pentru încrederea acordată.

Împreună vom reface Găeștiul!", a reliefat Cornelu Ștefan.

În Dâmbovița, PSD conduce administrațiile locale în 6 dintre cele 7 localități urbane. Și astăzi este cel mai potrivit moment să începem campania și pentru orașul Răcari! Oamenii merită soluții care să le îmbunătățească viața și un primar care să le fie aproape și să îi respecte.

La nivel national, în urma alegerilor din 7 decembrie, PSD a câștigat 12 dintre cele 14 UAT-uri în care au avut loc alegeri, inclusiv președinția Consiliului Județean Buzău.