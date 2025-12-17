€ 5.0923
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3442
 
DCNews Politica Personalități politice Alexandru Iorga a depus jurământul de primar al orașului Găești
Data publicării: 13:42 17 Dec 2025

Alexandru Iorga a depus jurământul de primar al orașului Găești
Autor: Crişan Andreescu

juramant Foto: Facebook Corneliu Ștefan
 

Alexandru Iorga a depus jurământul și a preluat oficial mandatul de primar al orașului Găești, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovi'a.

"Victoria clară de la Găești demonstrează că oamenii au dorit schimbarea și că au încredere în munca și în proiectele noastre pentru dezvoltarea fiecărei comunități din județ.

Vezi și: Rezultate finale vot alegeri 2025 Găești, Dâmbovița. Cine este Alexandru Iorga

Alexandru, ai tot sprijinul meu și al Consiliului Județean Dâmbovița! Îți doresc mult succes în mandatul de primar!

Le mulțumesc, încă o dată, tuturor găeștenilor pentru încrederea acordată.

Împreună vom reface Găeștiul!", a reliefat Cornelu Ștefan.

În Dâmbovița, PSD conduce administrațiile locale în 6 dintre cele 7 localități urbane. Și astăzi este cel mai potrivit moment să începem campania și pentru orașul Răcari! Oamenii merită soluții care să le îmbunătățească viața și un primar care să le fie aproape și să îi respecte.

La nivel national, în urma alegerilor din 7 decembrie, PSD a câștigat 12 dintre cele 14 UAT-uri în care au avut loc alegeri, inclusiv președinția Consiliului Județean Buzău.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Contre între Belarus și Rusia: Lukașenko spune că Ucraina a trezit „ursul adormit”, iar Zaharova îi răspunde
Publicat acum 19 minute
Moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei: Când va fi votată
Publicat acum 24 minute
Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Bușe, arestați preventiv
Publicat acum 27 minute
Scandalul din Justiție. Ilie Bolojan: Pentru fapte de corupţie grave nu ar trebui să existe prescripţie
Publicat acum 31 minute
America pregătește noi sancțiuni pentru Rusia dacă Putin refuză planul de pace
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 15 Dec 2025
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru
Publicat pe 15 Dec 2025
Rodica Stănoiu ar fi mers la notar alături de iubitul tânăr, înainte să moară, pentru a redacta un testament
Publicat pe 16 Dec 2025
Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr
Publicat pe 15 Dec 2025
O judecătoare din completul care a constatat calitatea de colaborator a lui Băsescu, ieșire vehementă
Publicat pe 15 Dec 2025
Reacția lui Victor Ponta, după ce PSD a decis să voteze moțiunea simplă depusă împotriva Dianei Buzoianu
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close