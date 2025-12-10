€ 5.0894
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3768
 
DCNews Politica Personalități politice POT: Deputatul Răzvan Mirel Chiriță - exclus din partid
Data actualizării: 13:03 10 Dec 2025 | Data publicării: 13:03 10 Dec 2025

POT: Deputatul Răzvan Mirel Chiriță - exclus din partid
Autor: Crişan Andreescu

Răzvan Mirel Chiriță
 

Deputatul POT Răzvan Mirel Chiriță a fost exclus din partid, a anunțat, miercuri, conducerea partidului.

Potrivit unui comunicat al partidului transmis Agerpres, decizia a fost luată după analizarea mai multor situații care au arătat că Răzvan Mirel Chiriță nu și-a respectat responsabilitățile de membru și parlamentar al POT.

Printre motivele principale se numără: lipsa implicării în campania electorală pentru București, deși este deputat de București și a susținut candidatura partidului; neplata cotizației timp de mai multe luni; absența sprijinului și a implicării în activitatea partidului; neinformarea partidului despre situații care ar putea influența activitatea partidului. Partidul Oamenilor Tineri a decis că aceste comportamente nu sunt compatibile cu valorile și regulile POT, se arată în comunicat.

Decizia are efect imediat. Răzvan Mirel Chiriță își poate exercita dreptul de a contesta hotărârea, conform procedurilor interne, informează conducerea POT.

Pe 5 noiembrie, Răzvan Mirel Chiriță a fost desemnat lider al grupului parlamentar POT de la Camera Deputaților.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
România se afundă în deficit comercial: Produsele românești, mai scumpe decât cele din import / Care e soluția
Publicat acum 26 minute
POT: Deputatul Răzvan Mirel Chiriță - exclus din partid
Publicat acum 31 minute
Imagini surprinzătoare cu Cristina Pucean după ce Bogdan de la Ploiești a apărut pe scenă cu o altă femeie
Publicat acum 41 minute
Danlin XXL, vehiculată ca posibil câștigător deși are oferta de pe locul III. CNIR respinge scenariul
Publicat acum 53 minute
Brigitte Macron a intrat în conflict cu feministele din Franța, după ce le-a numit „proaste nenorocite“
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Dec 2025
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat pe 08 Dec 2025
Tragedie în Tenerife, după un val devastator: Doi români au murit. ”Da, el este bărbatul”
Publicat pe 08 Dec 2025
Româncă, întâmplare șocantă în Hagia Sophia din Istanbul. Tocmai își făcuse o poză cu fetițele sale. ”O mare mizerie”
Publicat pe 08 Dec 2025
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat acum 18 ore si 52 minute
Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close