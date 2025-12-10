POT: Deputatul Răzvan Mirel Chiriță - exclus din partid

Potrivit unui comunicat al partidului transmis Agerpres, decizia a fost luată după analizarea mai multor situații care au arătat că Răzvan Mirel Chiriță nu și-a respectat responsabilitățile de membru și parlamentar al POT.

Printre motivele principale se numără: lipsa implicării în campania electorală pentru București, deși este deputat de București și a susținut candidatura partidului; neplata cotizației timp de mai multe luni; absența sprijinului și a implicării în activitatea partidului; neinformarea partidului despre situații care ar putea influența activitatea partidului. Partidul Oamenilor Tineri a decis că aceste comportamente nu sunt compatibile cu valorile și regulile POT, se arată în comunicat.

Decizia are efect imediat. Răzvan Mirel Chiriță își poate exercita dreptul de a contesta hotărârea, conform procedurilor interne, informează conducerea POT.

Pe 5 noiembrie, Răzvan Mirel Chiriță a fost desemnat lider al grupului parlamentar POT de la Camera Deputaților.