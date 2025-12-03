Bolojan, pe ruta Viena, trece prin Budapesta pentru o întâlnire cu Viktor Orban

Premierul Ilie Bolojan se întâlnește miercuri, la Budapesta, cu omologul din Ungaria, Viktor Orban.

Potrivit programului anunțat de Biroul de presă al Guvernului, întrevederea cu premierul Viktor Orban are loc la sediul Guvernului Ungariei, la ora 11:30, ora locală.

După întâlnirea cu Orban, Bolojan se duce la Viena

După întâlnirea de la Budapesta, premierul Ilie Bolojan va pleca spre Viena, unde la ora 18:00 (ora locală) va participa la recepția oferită cu ocazia Zilei Naționale a României, la sediul Ambasadei țării noastre la Viena.

La eveniment vor lua parte reprezentanți ai comunității românești din Austria, printre invitați aflându-se Christian Stocker, cancelarul Republicii Austria, și Claudia Plakolm, ministrul federal pentru UE - Cancelaria Federală a Republicii Austria.

Premierul, însoțit de doi miniștri în Austria

Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul Bolojan va fi însoțit de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca și secretarul de stat Dragoș Hotea.

Vizita premierului Ilie Bolojan în Austria continuă și joi. Agenda include discuții în format tete-a-tete, convorbiri în plenul delegațiilor, precum și un dejun de lucru oferit de cancelarul austriac.

„Obiectivul principal al vizitei este consolidarea relațiilor bilaterale, atât în plan politico-diplomatic, cât și economic și o coordonare mai strânsă în plan regional și european, având în vedere provocările actuale din regiunea noastră. Cooperarea în sectorul economic va viza și alte domenii cu potențial de creștere a investițiilor pe ambele piețe", se arată în comunicatul Guvernului, potrivit Agerpres.

