€ 5.0844
|
$ 4.3591
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 23:41 28 Oct 2025 | Data publicării: 23:38 28 Oct 2025

Liberalii, luați prin surprindere de numirea Oanei Gheorghiu. Elena Cristian: Bombăneau în barbă - de unde a apărut?
Autor: Tiberiu Vasile

Liberalii, luați prin surprindere de numirea Oanei Gheorghiu. Elena Cristian: Bombăneau în barbă - de unde a apărut?” FACEBOOK OANA GHEORGHIU
 

Liderii PNL au aflat chiar în timpul unei conferințe despre decizia premierului Ilie Bolojan de a o numi pe Oana Gheorghiu vicepremier, stârnind uimire și nemulțumiri în partid.

Nemulțumirile la adresa premierului Ilie Bolojan se înmulțesc după ce acesta a decis, fără consultări, să o propună pe Oana Gheorghiu pentru funcția de vicepremier. Decizia a surprins atât liberalii, cât și social-democrații. Postul era vacant după demisia din vară a lui Dragoș Anastasiu. Propunerea, deja trimisă președintelui Nicușor Dan, a stârnit reacții critice deoarece Gheorghiu vine din zona ONG-urilor, fără experiență în administrația publică. Ea este cofondatoarea asociației „Dăruiește Viață” și urmează să se ocupe de reforma companiilor de stat și a sectorului bugetar. 

Liberalii acuză lipsa de transparență și faptul că nu au fost consultați, iar numirea a fost catalogată drept o mișcare politică riscantă. Numele Oanei Gheorghiu a fost implicat și în controverse privind construcția spitalului pentru copii de la Marie Curie, acuzată că a avut întârzieri și probleme de transparență, acuzații pe care aceasta le-a respins. Elena Cristian, analist DC Business, a comentat acest subiect la România TV. Aceasta a explicat că liderii PNL prezenți la o conferință au aflat abia din presă despre numire.

"Toți bombăneau în barbă așa: 'Dom’ne, de unde a apărut? Nu ne-a spus. De ce nu ne-a spus?"

"Eu sunt de mult în presă, iar noi, cei vechi, știm că de fiecare dată când cineva urmează să ocupe o funcție importantă, persoana respectivă este prezentată puțin înainte, se vorbește în mediul public etc. Opinia publică, cel de acasă care vrea să vadă cine va face parte din guvern, putea să le vadă cumva în avans. Cu guvernul care conduce acum România ne-am obișnuit, sau cel puțin în ceea ce-l privește pe domnul Bolojan, să aflăm de noile numiri din surse sau de pe undeva. Nu doar PSD este nemulțumit. Noi, astăzi, am avut o conferință unde au fost foarte mulți lideri PNL, ba chiar, dacă nu mă înșel, nu a fost niciunul de la PSD, și toți bombăneau în barbă așa: 'Dom’ne, de unde a apărut? Nu ne-a spus. De ce nu ne-a spus? Nu știm. De unde a venit?' Și credeți-mă că au fost chiar din conducerea PNL cei prezenți la conferința cu pricina. Pot să fie văzuți pe lista de speakeri. Nu eram doar noi acolo. Era toată lumea. Este clar că există o lipsă de comunicare. Înțeleg că PNL și USR vor să facă, cumva, un front comun, în care să spună: o parte a coaliției este foarte unită, iar restul, pesediștii, sunt cei răi. O fi așa, să zicem. Băieții răi sunt de la PSD. Însă știi ce se întâmplă? PSD-PNL-USR-UDMR reprezintă guvernul care a impus măsuri de austeritate, din care, culmea, au rezultat mai multe probleme decât rezolvări ale deficitului", a explicat Elena Cristian.

CITEȘTE ȘI: Grindeanu îi cere lui Bolojan retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu. "Lovește direct în interesele strategice ale României"!
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
Oana Gheorghiu
ilie bolojan
pnl
liberali
elena cristian
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 ore si 12 minute
Parlamentul României, fără putere. Audierea șefului ANRE după 'episodul Rahova' a degenerat. Chirieac: E o nebunie
Publicat acum 3 ore si 13 minute
Prințul William și Kate Middleton, forțați să facă un „compromis” din cauza deciziei luate de Andrew
Publicat acum 3 ore si 23 minute
Zeci de persoane s-au autoevacuat după un incendiu la un apartament din Drobeta-Turnu Severin
Publicat acum 3 ore si 29 minute
Alegeri București 2025. Anca Alexandrescu candidează: E ultima săptămână când fac emisiune
Publicat acum 3 ore si 37 minute
Liberalii, luați prin surprindere de numirea Oanei Gheorghiu. Elena Cristian: Bombăneau în barbă - de unde a apărut?
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 18 ore si 41 minute
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 27 Oct 2025
Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
Publicat pe 27 Oct 2025
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat acum 17 ore si 1 minut
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 27 Oct 2025
Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close