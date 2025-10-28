Liberalii, luați prin surprindere de numirea Oanei Gheorghiu. Elena Cristian: Bombăneau în barbă - de unde a apărut?

Nemulțumirile la adresa premierului Ilie Bolojan se înmulțesc după ce acesta a decis, fără consultări, să o propună pe Oana Gheorghiu pentru funcția de vicepremier. Decizia a surprins atât liberalii, cât și social-democrații. Postul era vacant după demisia din vară a lui Dragoș Anastasiu. Propunerea, deja trimisă președintelui Nicușor Dan, a stârnit reacții critice deoarece Gheorghiu vine din zona ONG-urilor, fără experiență în administrația publică. Ea este cofondatoarea asociației „Dăruiește Viață” și urmează să se ocupe de reforma companiilor de stat și a sectorului bugetar.

Liberalii acuză lipsa de transparență și faptul că nu au fost consultați, iar numirea a fost catalogată drept o mișcare politică riscantă. Numele Oanei Gheorghiu a fost implicat și în controverse privind construcția spitalului pentru copii de la Marie Curie, acuzată că a avut întârzieri și probleme de transparență, acuzații pe care aceasta le-a respins. Elena Cristian, analist DC Business, a comentat acest subiect la România TV. Aceasta a explicat că liderii PNL prezenți la o conferință au aflat abia din presă despre numire.

"Toți bombăneau în barbă așa: 'Dom’ne, de unde a apărut? Nu ne-a spus. De ce nu ne-a spus?"

"Eu sunt de mult în presă, iar noi, cei vechi, știm că de fiecare dată când cineva urmează să ocupe o funcție importantă, persoana respectivă este prezentată puțin înainte, se vorbește în mediul public etc. Opinia publică, cel de acasă care vrea să vadă cine va face parte din guvern, putea să le vadă cumva în avans. Cu guvernul care conduce acum România ne-am obișnuit, sau cel puțin în ceea ce-l privește pe domnul Bolojan, să aflăm de noile numiri din surse sau de pe undeva. Nu doar PSD este nemulțumit. Noi, astăzi, am avut o conferință unde au fost foarte mulți lideri PNL, ba chiar, dacă nu mă înșel, nu a fost niciunul de la PSD, și toți bombăneau în barbă așa: 'Dom’ne, de unde a apărut? Nu ne-a spus. De ce nu ne-a spus? Nu știm. De unde a venit?' Și credeți-mă că au fost chiar din conducerea PNL cei prezenți la conferința cu pricina. Pot să fie văzuți pe lista de speakeri. Nu eram doar noi acolo. Era toată lumea. Este clar că există o lipsă de comunicare. Înțeleg că PNL și USR vor să facă, cumva, un front comun, în care să spună: o parte a coaliției este foarte unită, iar restul, pesediștii, sunt cei răi. O fi așa, să zicem. Băieții răi sunt de la PSD. Însă știi ce se întâmplă? PSD-PNL-USR-UDMR reprezintă guvernul care a impus măsuri de austeritate, din care, culmea, au rezultat mai multe probleme decât rezolvări ale deficitului", a explicat Elena Cristian.

CITEȘTE ȘI: Grindeanu îi cere lui Bolojan retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu. "Lovește direct în interesele strategice ale României"!

