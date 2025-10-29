€ 5.0829
Data actualizării: 17:50 29 Oct 2025 | Data publicării: 17:37 29 Oct 2025

EXCLUSIV Ministerul uitat de Ghinea când a scris PNRR: Zero fonduri
Autor: Roxana Neagu

bani fonduri europene agricultura Sursa foto: Agerpres/ Ministerul cu zero fonduri în PNRR
 

Tinerii frumoși și liberi nu sunt interesați de sat. USR a uitat să includă un minister în PNRR.

Nu o spunem noi, o arată lipsa totală de interes față de un minister în strânsă legătură cu satul românesc, cu pământul românesc. USR, partidul cocoțat pe mișcarea tinerilor frumoși și liberi, cei care săreau în Piața Victoriei și care dădeau cu peturile în asfalt în Piața Unirii, pentru a proteja natura, a uitat, prin ministrul lor, celebrul Cristian Ghinea să includă Ministerul Agriculturii în PNRR. Din nou, nu e nevoie să ne credeți pe noi, ascultați ce spune ministrul Agriculturii în interviul acordat astăzi analistului politic Bogdan Chirieac. 

Vorbind despre finanțarea agriculturii, Florin Barbu a fost întrebat dacă a avut și fonduri din PNRR. Răspunsul este frapant pentru un stat căruia îi place să spună (mit sau nu) că a fost și - câteodată - mai este grânarul Europei. ”Nu, Ministerul Agriculturii a primit zero fonduri în PNRR” a răspuns Florin Barbu. ”Așa s-a negociat PNRR...” a remarcat amar Bogdan Chirieac. ”Sigur, aveam nevoie de fonduri pentru dezvoltarea sistemului de irigații, pentru că partea de infrastructură principală este realizată de către Ministerul Agriculturii din fonduri de la bugetul de stat.

Comisia Europeană, accept fără precedent

Am reușit acum și am discutat la nivelul Comisiei să finanțăm infrastructura principală din fonduri pentru modernizare. Este fără precedent, pentru că nu au acceptat niciodată finanțare, dar am mers și i-am convins că tot ce înseamnă fonduri în infrastructura principală de irigații reduc cu 30% consumul de energie și aduce un plus pe partea de mediu” a explicat ministrul Barbu, la DCNews. 

Astăzi, pe site-ul USR, Cristian Ghinea este descris, în primul rând, drept ministrul cu ”un rol crucial în coordonarea și negocierea cu Comisia Europeană a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)”. În trecut, Cristian Ghinea a fost numit ”ministrul zero fonduri europene”, o acuzație pe care o considera pur politică și neadevărată. 

