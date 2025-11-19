Peste 2.800 de elevi români din Ucraina vor primi burse printr-un program al DRP

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) a anunțat finalizarea procesului de selecție a partenerilor care vor implementa programul „Susținerea educației în limba română în Ucraina”, destinat elevilor etnici români cu domiciliul în Ucraina.

În urma evaluării dosarelor depuse de asociații, fundații și organizații nonguvernamentale, au fost aprobate nouă organizații, iar una a fost respinsă pentru depunerea documentelor după termenul limită. Organizațiile selectate provin din regiunile Cernăuți, Odesa și Transcarpatia. Ele urmează să gestioneze acordarea burselor de studiu către elevii înscriși în școli cu predare în limba română.

Peste 2.800 de elevi români din 90 de instituții vor beneficia de sprijin

Potrivit datelor transmise de DRP, programul va acoperi un total de 90 de instituții de învățământ din regiunile Cernăuți, Odesa și Transcarpatia, acestea fiind coordonate de asociațiile partenere în funcție de aria geografică.

Lista include licee, gimnazii, școli primare și filiale din diverse localități, precum Boian, Mahala, Herța, Crasnoilsc, Ropcea, Ostrița, Molnița, Bahrinești, Apșa de Mijloc, Strâmtura sau Slatina.

În total, 2.813 elevi urmează să beneficieze de sprijin prin acest program, conform estimărilor înaintate de asociațiile partenere. Bursele sunt destinate susținerii educației în limba română și vor fi acordate prin intermediul organizațiilor aprobate, în baza procedurilor stabilite de Departament.

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni precizează că selecția a fost realizată în urma verificării dosarelor depuse până la termenul limită, fiind acceptate doar aplicațiile complete și conforme.

