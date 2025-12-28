FBI trimite mai mulți agenți în Minnesota. Acuzații de fraude cu prejudicii de 9 miliarde de dolari

Directorul FBI Kash Patel a anunțat, într-o postare pe platforma X, că agenția va aloca mai mult personal și resurse pentru investigarea fraudelor din Minnesota, după un val de acuzații ale mass media și ale politicienilor republicani, care spun că peste 9 miliarde de dolari ar fi fost furați din fondurile federale.

Scandalul a repornit săptămâna trecută, după ce a devenit viral un material video filmat la un centru de zi pentru copii, din Minneapolis, care părea nefuncțional și chiar avea o pancartă scrisă greșit (Quality Leaning Center, în loc de Quality Learning Center). Centrul primise 4 milioane de dolari din fonduri federale.

„4 milioane de dolari din impozitele muncite cu greu merg către un centru de educație care nici măcar nu poate scrie corect cuvântul «learning». Poți explica asta, Tim Walz?”, l-au întrebat republicanii pe guvernatorul democrat? Congresmanul republican din New York, Mike Lawler, a cerut ca persoanele implicate să fie „arestate și judecate”, iar Walz „să fie tras la răspundere” pentru că a ignorat fraudele.



Investigațiile FBI au început cu scandalul Feeding Our Future, în 2022. Directorul FBI face referire la acest caz de furt din banii destinați ajutorării copiilor vulnerabili, în timpul pandemiei COVID. Dintre cele 78 de persoane acuzate de FBI, 57 au fost condamnate pentru fraude, spălare de bani și încercarea de mituire a unor jurați, prejudiciul care trebuie returnat fiind evaluat la 48 de milioane de dolari,

Cazul a devenit și unul încărcat politic și cultural, deoarece americanii de origine somaleză reprezintă majoritatea celor inculpați până acum. Liderii locali ai comunității au îndemnat oficialii și publicul să nu stigmatizeze americanii de origine somaleză: nu confundați câțiva inculpați cu cei peste 80.000 de oameni de origine somaleză din Minneapolis.

Guvernatorul Tim Walz și oficiali ai statului au pus sub semnul întrebării existența unui prejudiciu de 9 miliarde de dolari. Walz, care candidează pentru un al treilea mandat, a spus că estimarea este motivată politic, iar ”9 miliarde” este un număr creat de administrația Trump, care l-a atacat constant în ultimele săptămâni. Guvernatorul a spus că scopul „senzaționalismului media” ar fi, de fapt, eliminarea acestor programe de asistență socială.

Directorul Medicaid din statul Minnesota a recunoscut că există dovezi despre posibile fraude în valoare de zeci de milioane de dolari, dar în niciun caz nu se poate vorbi despre jumătate din totalul celor 18 miliarde de dolari, cât însumează fondurile federale primite începând din 2018 în prezent.