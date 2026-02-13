€ 5.0943
Cristian Popescu Piedone declarat, definitiv, incompatibil la ÎCCJ. I-a dat funcție ginerelui și câștiguri de 109.520 lei, acum stă pe tușă 3 ani
Data actualizării: 13:25 13 Feb 2026 | Data publicării: 12:59 13 Feb 2026

Cristian Popescu Piedone declarat, definitiv, incompatibil la ÎCCJ. I-a dat funcție ginerelui și câștiguri de 109.520 lei, acum stă pe tușă 3 ani
Autor: Roxana Neagu

piedone_inquam_photos_octav_ganea_40444100 Inquam Photos / Octav Ganea

ÎCCJ a dat decizia definitivă pentru Cristian Popescu Piedone, în procesul de incompatibilitate.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis în defavoarea fostului primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone. El rămâne cu sentința definitivă de incompatibilitate luată inițial de Curtea de Apel București, în 2024.

De ce a fost găsit Cristian Popescu Piedone incompatibil? 

Primar al Sectorului 5 atunci, Cristian Popescu Piedone a fost găsit de către Agenția Națională de Integritate în conflict de interese administrativ, în 2024, pentru că și-a numit ginerele membru în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale, după cum arăta ANI: 

”În exercitarea atribuțiilor de primar, a emis și a semnat dispoziția de numire a ginerelui său (afin de gradul I) în calitate de membru al Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii care cad sub incidența Legii nr. 550/2002, calitate de pe urma căreia a obținut un folos material (venituri încasate în anii 2021 și 2022) în valoare totală de 109.520 RON. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 5, lit. f) și art. 228, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019”. 

Prin decizia ÎCCJ, definitivă, instanța practic confirmă că fostul primar și-a numit ginerele în respectiva comisie, iar acesta a câștigat, ca urmare, 109.520 de lei în doi ani de activitate. 

Ce pierde Cristian Popescu Piedone, după ”favorul” făcut ginerelui

Ca urmare a deciziei definitive a ÎCCJ, Cristian Popescu Piedone rămâne pe tușă 3 ani. Acesta nu mai ocupa ocupa o funcție publică vreme de trei ani. Deși legea invocată în acest caz prevedea că nu mai poate ocupa ”aceeași funcție publică”, CCR a stabilit că interdicția vizează orice funcție publică, nu doar pe cea deținută anterior. 

Alte cazuri ”celebre” de politicieni vs. ANI

Dominic Fritz a pierdut procesul în care ANI îl acuză de conflict de interese. Va face recurs. 

Inspectorii de integritate l-au declarat pe Dominic Fritz în conflict de interese administrativ, pentru că în anul 2020, după ce a fost ales primar al Timișoarei, a aprobat un referat de modificare a unui PUZ, pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare. Documentația tehnică pentru beneficiarul acestui PUZ a fost realizată de către firma unui consilier local USR, care l-a împrumutat pe candidatul Dominic Fritz cu o sumă în lei, în respectiva campanie electorală. 

După patru ani, ANI a reușit să anuleze în instanță deciziile lui Clotilde Armand

Miercuri, la Tribunalul București, fosta primăriță USR a Sectorului 1, Clotilde Armand, a pierdut, de asemenea, un proces cu inspectorii de integritate. ANI a reușit, după patru ani de la emiterea lor, anularea în instanță a dispozițiilor ilegale semnate de Clotilde Armand, prin care s-a numit pe sine manager al unui proiect anticorupție finanțat din bani europeni și prin care, ulterior, și-a majorat ilegal propria indemnizație. Este al treilea eșec suferit de „vedeta” USR, după ce, în 2024, a fost declarată definitiv în conflict de interese, nemaiavând voie timp de trei ani să ocupe funcții publice, și după ce a fost trimisă în judecată penală din cauza acelorași dispoziții semnate în anul 2022, arată Jurnalul. 

De-a lungul timpului, inclusiv fostul președinte Klaus Iohannis și actualul președinte Nicușor Dan au fost vizați de suspiciuni de incompatibilitate, dar au reușit să-și dovedească nevinovăția în instanță. 

