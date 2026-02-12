Nicușor Dan, despre pensiile speciale: Îmi doresc o asumare din partea Curții Constituționale

Nicușor Dan, președintele României, a vorbit despre ședința recentă a Curții Constituționale privind pensiile speciale ale magistraților și a spus că problema trenează de mult timp, iar societatea așteaptă o asumare clară din partea Curții.

Jurnalist: „Ieri a avut loc o ședință a Curții Constituționale în care am văzut o schimbare a majorității. Dacă până acum o parte dintre judecătorii Curții voiau să se pronunțe pe pensiile speciale ale magistraților, de data aceasta majoritatea au decis pentru săptămâna viitoare să mute această decizie, mai mult să discute trimiterea la CJUE a acestei reforme a pensiilor speciale ale magistraților. Cum vedeți ceea ce se întâmplă în momentul de față în Curtea Constituțională și, dacă ar fi o trimitere către CJUE, ce ar însemna pentru România?”

„Nu vreau să comentez foarte mult pentru că este o autoritate care are în mod constituțional libertatea de apreciere, însă este o problemă pe care societatea o vrea rezolvată, o problemă care trenează în societatea noastră de multă vreme și eu îmi doresc o asumare din partea Curții Constituționale. Asta este ce pot să spun în momentul ăsta”, a spus președintele Nicușor Dan.

Jurnalist: „Dar vedeți o tergiversare?”

„Evident că e o tergiversare. O vedem cu toții”, a spus președintele Nicușor Dan.

