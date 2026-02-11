€ 5.0914
DCNews Stiri Kaufland, reacție în scandalul în care brandul a fost asociat cu o campanie pentru tinerii trans a Organizației Accept
Data actualizării: 20:18 11 Feb 2026 | Data publicării: 18:45 11 Feb 2026

Kaufland, reacție în scandalul în care brandul a fost asociat cu o campanie pentru tinerii trans a Organizației Accept
Autor: Ioan-Radu Gava

sigla kaufland Foto: Unsplash

Kaufland transmite precizări privind informațiile false apărute în spațiul public privind presupusa susținere a unei tabere organizate de Asociația ACCEPT.

În contextul informațiilor false apărute în spațiul public privind presupusa susținere a unei tabere organizate de Asociația ACCEPT, Kaufland România face următoarele precizări:

  • Proiectul menționat aparține exclusiv Asociației ACCEPT. Compania se delimitează de această inițiativă și de orice asociere cu aceasta.
  • Orice utilizare a numelui, identității vizuale sau a logo-ului Kaufland România pe flyere ori pe alte materiale de comunicare este neautorizată și reprezintă o folosire abuzivă și falsă.
  • Kaufland România va întreprinde demersurile legale necesare pentru protejarea mărcii și a reputației companiei.

Brandul Kaufland, asociat cu o campanie a Organizației Accept

Asociația Accept a promovat în ultimele zile un program dedicat tinerilor trans și queer (≈16–19 ani) care locuiesc, au locuit sau provin din afara unui oraș mare (oraș mic / comună / sat). În tabăra organizată de Accept, tinerii vor participa la training cu activiști, vor lucra la mini-campanii de comunicare și vor pleca cu resurse pe care să le poată implementa în comunitatea ta locală.

Perioada de desfășurare a proiectului este 20-22 februarie 2026, iar cazarea, drumul și mesele sunt asigurate de Accept. 

În mediul online au apărut mai multe afișe potrivit cărora campania celor de la Accept este sponsorizată de Kaufland România, însă se pare că în cazul afișului apărut pe Internet este vorba de o acțiune mai veche, din toamna anului 2025, intitulată „Demnitate în sate: sprijin pentru adolescenții trans din comunitățile invizibile”, potrivit Rost Online.

asociatia accept
kaufland
